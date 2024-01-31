Оппозиция призвала США и Евросоюз осудить политические преследования в Армении

31 января 2024, 01:46

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Международные партнеры, заинтересованные в укреплении армянской демократии, должны оказать давление на власти страны и добиться освобождения адвоката Мушега Шушаняна, обвиняемого в призывах к насилию над премьер-министром Николом Пашиняном, заявили представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", сторонник политического блока "Национально-демократический полюс", адвокат Мушег Шушанян 29 сентября был арестован за призывы к физическому насилию над премьер-министром Николом Пашиняном. Соратники Шушаняна сочли его арест политическим преследованием.

Согласно версии следствия, в мае 2023 года на YouTube-канале НДП было опубликовано видео с подписью: "Физическое уничтожение Никола однозначно оправданно. Мушег Шушанян". Также 22 сентября на своей странице в Facebook* Шушанян заявил, что "армянское пробуждение может начаться только при одном условии, если Никол и вся группировка продавших Родину будут казнены". Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 330 УК Армении, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Молодежное крыло "Национально-демократического полюса" призвало США, Францию и Европейский союз оказать давление на армянские власти для освобождения адвоката Мушега Шушаняна. Письма с такими призывами они передали 30 января в посольства Франции и США, а также представительство Евросоюза, передал корреспондент «Кавказского узла».

Акция транслировалась на странице оппозиционного движения в Facebook*.В письмах активистов, в частности, отмечено, что адвокат Мушег Шушанян - ветеран карабахской войны, получивший ранение в ходе боевых действий, находится под стражей за острую критику властей.

«Суд должен был защитить право Шушаняна на свободу слова независимо от степени оскорбительности формулировок, тем более что критика носила политический характер. Но суд, потакая правящей силе, принял необоснованное и незаконное решение об аресте Шушаняна. Суд стал соучастником подавления свободы слова, пресекая любую критику властей, и несет прямую ответственность за политическое преследование Шушаняна», - отмечено в письме. Оппозиционеры призвали международные партнеров, заинтересованных в укреплении демократии, добиться освобождения Шушаняна.

Адвокат Мушега Шушаняна Араик Папикян отметил, что дело его подзащитного еще в ноябре передали в суд, но с тех пор было назначено лишь два заседания для продления срока содержания под стражей.

«Суд продлил срок содержания под стражей до 28 марта. В деле нет ни свидетелей, ни заключения экспертизы - только показания Шушаняна, и скриншоты его публикаций в Facebook*, которые судья должен исследовать, затем удалиться в совещательную комнату и вынести приговор. С таким «сложным» делом можно управиться за 10 минут, но суд искусственно затягивается. При этом Шушанян не отказывается от своих слов, поясняя, что Пашинян – предатель, продавший Арцах», - заявил адвокат «Кавказскому узлу».

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Дело Шушаняна носит откровенно политический характер, подчеркнул защитник. «Защита представила факты угроз или призывов к насилию, озвученных представителями правящей силы. В частности, один депутат предлагал своему оппоненту подвести оружие к виску и совершить суицид, другой грозил отрезать оппонентам язык и уши, в все это было сказано в прямом эфире. Но их заявление следствие не расценивает как призыв к насилию, а Шушаняна обвиняют в призыве к насилию за фразу «было бы хорошо, если бы кодла <Пашиняна> совершила бы суицид», - рассказал Папикян.

Адвокат сообщил, что по итогам сентябрьских протестов против сдачи Нагорного Карабаха обвинение в призывах к насилию было предъявлено восьмерым людям. «Кого-то освободили под залог, кому-то заменили арест на домашний арест, а спустя некоторое время отменили и его, а вот Шушанян уже четыре месяца под стражей. Суд счел, что он может сбежать, но это абсурдное утверждение. Когда силовики пришли его арестовывать, они пришли по адресу, по которому Шушанян прописан, но не проживает. Ему позвонили, и он сообщил верный адрес, по которому силовики должны его арестовать. Утверждения, что он скроется от правосудия – абсурд. Зачем ему бегать от правосудия? Тем более, что статья предусматривает максимальный срок наказания три года, а ему при желании не дадут три года», - пояснил защитник

По информации Араика Папикяна, за 2020-2023 годы в суды было передано 38 подобных дел, 36 из которых касаются Пашиняна и его близких. «Создан целый отдел с громким названием «отдел по мониторингу соцсетей», который занимается поиском и вычислением постов с острой критикой премьера», - подчеркнул Папикян.

Он добавил, что каких-либо жалоб на условия содержания у Мушега Шушаняна нет, в СИЗО он продолжает работать над делами в качестве адвоката. «В заключении он продолжает вести дела, в том числе опосредованно через меня. Без вердикта суда полномочия Шушаняна не могут приостановить», - заключил адвокат.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает продление ареста Мушега Шушаняна недопустимым. «Арест ничем не оправдан: свое «преступление» Шушанян уже совершил, поменять публикацию невозможно, в деле нет свидетелей, на которых он мог бы повлиять. В его случае арест – способ наказания», - заявила она «Кавказскому узлу».

Правозащитница подчеркнула, что политики должны быть привычны к жесткой критике. «Но представители правящей силы по каждому незначительному поводу бегут с иском в суд или требуют возбуждения уголовного дела», - отметила Карапетянц.

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