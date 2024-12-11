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22:14, 11 декабря 2024

Аэропорт Сочи временно не принимает самолеты

Самолет. Фото Влада Александрова, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 10 рейсов ушли на запасные аэродромы из аэропорта Сочи, в котором, по данным Росавиации, введены ограничения. 

Временные ограничения с 19.32 мск введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19.32 мск 11 декабря временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)", - процитировало сообщение РИА "Новости".

По состоянию на 21.30, экипажи 11 воздушных судов приняли решение об уходе на запасные аэродромы (Минеральные Воды, Владикавказ, Астрахань), сообщило РБК.

Причина не называется. Минобороны сообщило сегодня, что в акватории Черного моря сбит украинский беспилотник, не уточнив локацию.

Администрация Сочи сообщила о штормовом предупреждении. "С вечера 11 декабря, а также в течение суток 12 декабря на территории Сочи и ФТ "Сириус" ожидается сильный дождь, гроза. В это время в горной зоне - сильный снег, в предгорьях и низких горах сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах - гололедица", - говорится в Telegram-канале администрации.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября 2023 года аэропорт Сочи временно приостанавливал работу  в связи с атакой беспилотников над Черным морем. Пять рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты был введен 2 марта 2022 года. Информацию о работе аэропортов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в специальной справке

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Автор: "Кавказский узел"

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