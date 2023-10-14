14 октября 2023, 09:38

Пять рейсов были отправлены на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА в Сочи

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Аэропорт Сочи временно приостанавливал работу сегодня утром в связи с атакой беспилотников над Черным морем. Пять рейсов были перенаправили на запасные аэродромы, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 7.10 мск российские военные в Краснодарском крае сбили два беспилотника, направленных со стороны Украины. 

"На запасные аэродромы ушли пять рейсов, с 7.25 мск аэропорт работает в нормальном режиме. Рейсы принимаются и отправляются по расписанию", - говорится в пресс-службы сочинского аэропорта.

При этом компания рекомендует пассажирам перед полетом тщательно следить за информацией на онлайн-табло на сайте аэропорта и голосовыми объявлениями в терминале, передает ТАСС.

В результате сегодняшней атаки беспилотников в Сочи никто не пострадал, сообщил в своем ТГ-канале мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

"Сегодня около 7.10 утра в Сочи сработала дежурная система противовоздушной обороны: над морем сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация на контроле оперативного штаба, - написал градоначальник. - Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте всё спокойно".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 октября военные в Краснодарском крае также сбили беспилотник, тогда взрыв встревожил жителей Сочи. 22 сентября беспилотный летательный аппарат был сбит в Туапсинском районе.

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Примечание:

"Голубев отчитался о срыве атаки двух беспилотников", "Власти объяснили звуки взрывов в Ростовской области военными учениями", "Танкер поврежден на подходе к Керченскому проливу из-за атаки дрона".

Автор: "Кавказский узел"

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