Взрыв беспилотника встревожил жителей Сочи

01 октября 2023, 13:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работа сочинского аэропорта утром была временно ограничена в связи с атакой беспилотника, сбитого военными, сообщил мэр. Жители Сочи, комментируя видеозапись полета дрона, рассказали, что звук взрыва встревожил их.

Как писал "Кавказский узел", военные в Краснодарском крае сегодня около 8 мск сбили беспилотник, направленный со стороны Украины, сообщили власти.

В аэропорту Сочи в связи с атакой беспилотника вводилось временное ограничение полётов для обеспечения безопасности, сообщил мэр Алексей Копайгородский. "Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы. С 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме на приём и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная", - написал он в своем телеграм-канале.

Жители сёл рядом с аэропортом Сочи сообщили сегодня, что утром услышали громкий взрыв. При этом в центре Адлера и Сириусе взрыва слышно не было, сообщает Sochi.ru.

Видеозапись полета беспилотника опубликована сегодня в телеграм-канале "ЧП Сочи". "Летел неизвестный БПЛА в районе 7:45 утра со стороны пляжа «Чайка» в Адлере", - написал автор публикации.

Авторы некоторых комментариев к публикации в телеграм-канале рассказали, что звук взрыва обеспокоил их. "Мы на Золотом Гребешке на кровати подскочили, такой громкий был звук. Сразу поняли, что-то прилетело", - написала, в частности, Наталья. "Взрыв был неслабый... У меня дом тряхнуло", - рассказала Рыкова Анастасия.

"Я живу в Черешне, неподалеку от того места, с видом на ВВП [взлетно-посадочную полосу]. Очень громкий хлопок был, как будто гром, но сильней, чем гром, раза в 2-3", - сообщила Катерина. "Тоже в Черешне, слышали сильно", - подтвердила Irina.

"Я в Высоком живу, там и проснулся от взрыва, но роза ветров соответствующая, в ту сторону с аэропорта звуки хорошо доходят", - написал другой пользователь. "Взрыв был слышен мощный", - написала Лолита. "Вообще ничего слышно не было, я про центр Адлера", - сообщил Sergey093.

Напомним, 22 сентября в Туапсинском районе также был сбит беспилотник. Ранее, 31 мая, в течение суток два беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода. 4 мая на территории этого завода произошел пожар. Источник в экстренных службах сообщил тогда, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.