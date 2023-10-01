Беспилотник сбит в Краснодарском крае

01 октября 2023, 10:36

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Военные в Краснодарском крае сбили беспилотник, направленный со стороны Украины, отчитались сегодня власти.

По данным Минобороны, украинский беспилотник попытался атаковать территорию Краснодарского края сегодня. Аппарат был сбит сегодня около 08.00 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", – сообщил в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"Кавказский узел" также писал, что 22 сентября в Краснодарском крае также был сбит беспилотник – в Туапсинском районе. Ранее, 31 мая, в течение суток два беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода. 4 мая, на территории этого завода произошел пожар. Источник в экстренных службах сообщил тогда, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника.

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