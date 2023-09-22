22 сентября 2023, 07:45

Беспилотник сбит в Туапсинском районе

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Военные в Туапсинском районе сбили беспилотник, направленный со стороны Украины, сообщило Минобороны. 

Сегодня ночью была пресечена попытка украинской стороны совершить "террористическую атаку" с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России, сообщило Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации, не дополнив ее другими подробностями.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Инцидент с падением беспилотника на НПЗ стал вторым за сутки в крае: ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

28 мая оперштаб Кубани сообщил, что несколько неустановленных беспилотников были сбиты при попытке приблизиться к нефтеперератывающему заводу в поселке Ильский. Ранее, 4 мая, на территории этого завода произошел пожар. Источник в экстренных службах сообщил тогда, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел на территории этого же завода 5 мая. По данным источника в экстренных службах, пожар также произошел из-за атаки беспилотника.

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Примечание:

"Голубев отчитался о срыве атаки двух беспилотников", "Власти объяснили звуки взрывов в Ростовской области военными учениями", "Танкер поврежден на подходе к Керченскому проливу из-за атаки дрона".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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