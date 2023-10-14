Два беспилотника сбиты в небе над черноморским побережьем Кубани

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Российские военные в Краснодарском крае сегодня утром сбили два беспилотника, направленных со стороны Украины, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, украинские БПЛА пытались атаковать российскую территорию около 7.10 мск.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", - говорится в телеграм-канале Минобороны России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 октября военные в Краснодарском крае также сбили беспилотник, тогда взрыв встревожил жителей Сочи. 22 сентября беспилотный летательный аппарат был сбит в Туапсинском районе.

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