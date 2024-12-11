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14:22, 11 декабря 2024

Волгоградский блогер Прокудин приговорен к сроку в колонии-поселении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил волгоградского блогера Павла Прокудина к 2,5 года колонии-поселения, признав его виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти к военнослужащим.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля суд в Волгограде отправил под арест блогера Павла Прокудина, обвиненного по статье о возбуждении ненависти и вражды к российским военным (часть 1 статьи 282 УК РФ, предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы).

19 апреля стало известно, что Павел Прокудин, высказавшийся в прямом эфире об участниках военной операции на Украине, стал подозреваемым по уголовному делу. 22 апреля Прокудина задержали в Пензе. При задержании он просил прощения и заявил, что был пьян.

Павел Прокудин признан виновным по части 1 статьи 282 УК РФ, а также по части 1 статьи 148 УК РФ (публичное оскорбление религиозных чувств верующих; предусматривает до года лишения свободы), сообщает сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По данным суда, во время видеотрансляции Прокудин "высказал негативную оценку с использованием табуированной, бранной лексики" в отношении Бога, а также "негативную оценку" верующих

Кроме того, подсудимый "в грубой бранной форме" дал "негативную оценку" российским военным. "Он же, в апреле 2024 года, находясь в г. Саратове, провел прямую видеотрансляцию, в ходе которой высказал устные комментарии, в которых имелась негативная оценка группы лиц, объединенных по признаку возраста – пожилые люди", - говорится в публикации.

Подсудимый в суде признал вину, "в содеянном раскаялся", сообщило ведомство.

Напомним, 19 мая Павел Прокудин был обвинен по административной статье о дискредитации армии. В июне суд оштрафовал его на 60 тысяч рублей по административным статьям о дискредитации российской армии и мелком хулиганстве.

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Автор: "Кавказский узел"

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