Военнослужащий погиб в Азербайджане

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Азербайджанский военнослужащий Тарыверди Джафарли погиб от выстрела из огнестрельного оружия, начато расследование.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября Каспийский институт военных исследований сообщил, что за 11 месяцев 2024 года погибли по меньшей мере 50 азербайджанских силовиков. Из них 28 человек скончались в небоевых условиях, двое скончались от ран, полученных в прошлом году.

Военнослужащий Тарыверди Джафарли скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия, рассказал агентству Report руководитель пресс-службы военной прокуратуры Фирад Алиев.

По его словам, сотрудники военной прокуратуры осмотрели тело и место происшествия и изъяли "предметы, имеющие значение для дела. В рамках уголовного дела допрошены свидетели и экспертизы, сообщило вечером 10 декабря агентство.

Напомним, 24 октября прокуратура сообщила о гибели от огнестрельного ранения в одной из воинских частей солдата Мурада Гасанова.

9 ноября стало известно, что в одной из воинских частей пограничной службы от огнестрельного ранения погиб Хабиб Оруджов.

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