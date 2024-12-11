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01:11, 11 декабря 2024

Карабахские депутаты напомнили международному сообществу о праве на самоопределение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики в годовщину референдума о независимости призвали международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха.

В сентябре 1991 года была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика, а 10 декабря того же года был проведен референдум о независимости. Международный статус республики не урегулирован, страны-члены ООН не признали Нагорный Карабах независимым государством. В резолюциях Совбеза ООН и Генассамблеи ООН подтверждена территориальная целостность Азербайджана, говорится  в опубликованной на "Кавказском узле" статье о Нагорном Карабахе.  

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

На внеочередной сессии депутатов Национального собрания Нагорного Карабаха, которая прошла в Ереване днем 10 декабря, присутствовали оппозиционные депутаты парламента Армении. 

В годовщину референдума о независимости парламент Нагорного Карабаха обратился к ООН и государствам-членам организации, напомнив им о своем послании от 27 июля 2023 года. Тогда парламент непризнанной республики призывал “предотвратить надвигающуюся трагедию” путем признания Нагорного Карабаха. В новом послании к ООН карабахские депутаты заявили о бездействии, который «привел к геноциду» населения Нагорного Карабаха.

«Государства-члены Совета Безопасности ООН и другие международные акторы, несмотря на свои международные обязательства по защите населения от геноцида, к сожалению, проявили полное безразличие к предупреждениям парламента Арцаха о серьезных опасностях, угрожающих населению Арцаха, и не смогли или не захотели адекватно предотвратить преступные действия Азербайджана», - говорится в тексте документа, переведенного корреспондентом “Кавказского узла”. 

Карабахские депутаты напомнили, что «агрессивные действия  военного и политического руководства Азербайджана в отношении армян остаются безнаказанными» и ничто не препятствует намерениям Азербайджана «полностью устранить армянский след с многовековой историей» в регионе. 

«Единственный способ предотвратить эту преступную античеловеческую политику и позволить гражданам Арцаха вернуться на свою историческую родину – это признание независимости Республики Арцах государствами-членами ООН», - говорится в послании парламента Нагорного Карабаха.

Депутат карабахского парламента Ашот Даниелян напомнил, что в день референдума 10 декабря 1991 года, когда в Нагорном Карабахе шли боевые действия, порядка двух десятков международных наблюдателей присутствовали в регионе и зафиксировали, что референдум состоялся. Депутат обвинил власти Армении в попытках «предать забвению историю Арцаха», призвав «работать над тем, чтоб вернуть то, что мы потеряли».

Общественный деятель, депутат парламента Нагорного Карабаха 5-ого созыва Арзик Арутюнян поддержала высказанное в послании ООН обвинение в бездействии. «За 30 лет никто не хотел признать желание арцахского народа самоопределиться. Нормы человечности говорят, что нельзя играть судьбой народа, однако и сейчас игнорируется то, что насильственно депортированные коренные жители Арцаха испытывают серьезные социальные и психологические проблемы», — сказала  Арутюнян, добавив, что «политика властей Армении не способствует будущему Арцаха». 

Она выразила надежду, что «государства-члены ООН проявят волю, государства-сопредседатели Минской группы вернутся к карабахской проблеме, а вопрос законных прав жителей Арцаха вернется в повестку». 

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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