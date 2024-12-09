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11:16, 9 декабря 2024

Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Завьялов из Иловлинского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1024 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 8 декабря представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1023 бойцов из Волгоградской области.

На Украине убит уроженец поселка Качалино Иловлинского района Александр Завьялов, сообщила 3 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Качалинского сельского поселения.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1024 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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