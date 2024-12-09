Отказано в возбуждении уголовного дела против шахматистки Абакаровой

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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении шахматистки из Дагестана Амины Абакаровой, которая в августе разлила ртуть под доской своей соперницы.

Как писал "Кавказский узел", дагестанская шахматистка Амина Абакарова 7 августа была отстранена от соревнований Федерации шахмат России после того, как разлила ртуть под доской своей соперницы Умайганат Османовой. Свои действия Абакарова объяснила неприязнью, а также отметила, что не планировала убивать Османову.

Управление МВД России по Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении шахматистки Амины Абакаровой. Изначально рассматривался вопрос о возбуждении дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112 УК РФ), однако следствие не нашло достаточных оснований, пишет 7 декабря РИА "Новости".

Принятое решение направлено в прокуратуру Советского района Махачкалы, сообщил начальник УМВД Нурмагомед Муртузалиев.

Потерпевшая Умайганат Османова сообщила, что дело не стали возбуждать, так как при проведении медэкспертизы врачи не зафиксировали никаких повреждений. Об этом изданию "Спорт-экспресс" сообщила сама Османова. Она также добавила, что не получила извинений от Абакаровой и не понимает "существенную причину такого поступка".

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