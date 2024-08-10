Абакарова объяснила свои действия личной неприязнью к сопернице

10 августа 2024, 03:11

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Шахматистка Амина Абакарова, которая разлила ртуть под доской соперницы, заявила, что сделал это из-за неприязни, а также отметила, что не планировала убивать Умайганат Османову. Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация и увольнение с работы. Действия шахматистки можно квалифицировать по разным статьям Уголовного кодекса, в худшем случае ей грозит до восьми лет лишения свободы, отметил юрист Али Алиев.

Как писал "Кавказский узел", дагестанская шахматистка Амина Абакарова 7 августа отстранена от соревнований Федерации шахмат России после того, как разлила ртуть под доской своей соперницы Умайганат Османовой.

Шахматистка Амина Абакарова сообщила, что разлила ртуть под доской соперницы из-за личной неприязни, пишет 8 августа "Газета.ру".

"Я говорила ей то, что не говорила никому, а потом она сплетничала про меня с другими и зачем-то обсуждала мою маму. Умайганат ее не знает даже", - приводит издание слова Абакаровой.

При этом шахматистка заявила, что не планировала травить Османову, а хотела ее просто напугать. "Я сама там играла, играла моя ученица. Зла никакого причинить не хотела, даже в мыслях не было такого", - добавила Абакарова.

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов прокомментировал инцидент на республиканском чемпионате по шахматам. По его словам, во время игры самочувствие Умайганат Османовой ухудшилось, ей потребовалась медицинская помощь. Больше никто не пострадал.

"Соревнования были приостановлены и через несколько дней продолжены после официального разрешения регионального Управления Роспотребнадзора. Амина Абакарова исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование", - сообщил Сажидов, чье обращение опубликовано в телеграм-канале Минспорта Дагестана.

Роспотребнадзор по республике Дагестан также прокомментировал инцидент. В телеграм-канале ведомства 8 августа опубликовано обращение сотрудницы. По ее словам, специалисты лаборатории взяли пробы с места инцидента и провели исследование, которое выявило отклонения от гигиенических нормативов. "На столе были обнаружены шарики ртути. После соответствующей обработки на следующий день содержание опасных веществ не превышало норм, было принято решение разрешить проведение соревнований", - заявила сотрудница Роспотребнадзора.

Она также отметил, что симптомы отравления ртутью проявляются через несколько часов. "Это слабость, потеря аппетита, боль в голове и горле, тошнота и рвота. При появлении данных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу", - рассказала сотрудник Роспотребнадзора.

При контакте со ртутью у человека может начаться насморк, диарея, слезотечение, раздражения кожи. Ртуть испаряется при температуре около 18°С, при этом она отравляет в помещении воздух, рассказала 9 августа корреспонденту "Кавказского узла" врач Заира Магомедова.

"В организм человека ртуть может попасть через кожу, через желудочно-кишечный тракт, через дыхательные пути. При случаях с длительным контактом со ртутью, могут возникнуть такие симптомы, как потея веса, повреждения головного мозга, почек, легких, иммунной системы. В данном случае не ясно, о каком количестве ртути идет речь, поэтому говорить об опасности здоровью не представляется возможным", - говорит врач.

Данный инцидент могут квалифицировать по разным статьям законодательства, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев.

"С одной стороны, такие действия могут подпадать под статью 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), что наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет. Если следствие возбудит дело по статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), то наказание по данной статье составляет до восьми лет лишения свободы", - рассказал юрист.

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