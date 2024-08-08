Шахматистка из Дагестана заподозрена в покушении на соперницу

08 августа 2024, 04:51

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Дагестанская шахматистка Амина Абакарова отстранена от соревнований Федерации шахмат России после того, как разлила ртуть под доской своей соперницы Умайганат Османовой.

Инцидент с ртутью произошел во время чемпионата Дагестана по шахматам 2 августа. Перед началом соревнований в Доме шахмат в Махачкале одна из спортсменок проверила списки всех участников, затем подошла к одному из столов, вылила на него жидкость и растерла по поверхности шахматной фигурой.

Действия участницы чемпионата попали на запись камер видеонаблюдения. Их начали просматривать после того, как во время соревнований шахматистке, которая сидела за этим столом, стало плохо, сообщил телеграм-канал Baza.

Источники в силовых структурах назвали имена обеих спортсменок: женщиной, которая разлила отравляющее вещество, предположительно ртуть, названа 40-летняя Амина Абакарова из Махачкалы, она была задержана. Пострадавшая - Умайганат Османова из Каспийска; ей, по версии оперативников, Абакарова хотела отомстить за некую обиду, о чем даже говорила коллегам. В конце июля Абакарова и Османова встретились в финале турнира в Махачкале и по его итогам набрали одинаковое количество баллов, но с учетом дополнительных показателей победу присудили последней.

Родственники Османовой “не намерены прощать Абакарову” и хотят добиться для нее максимального наказания, утверждает источник.

В Минспорта Дагестана сообщили, что угрозы для жизни Умайганат Османовой нет. Федерация шахмат России заявила, что отстраняет Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях под своей эгидой до заключения правоохранительных органов, которые ведут проверку по статье о легком причинении вреда здоровью, сообщил 7 августа ТАСС.

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