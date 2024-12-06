RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:58, 6 декабря 2024

Демонстранты в Тбилиси заявили о готовности к долгосрочным протестам

Участники протеста у парламента Грузии. Фото Беслана Кмузова от 06.12.24 для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власть меняет тактику, заменив разгоны акций протеста задержаниями активистов, но это лишь обозлило протестующих. Участники акции у парламента Грузии рассказали о готовности ежедневно ходить на митинги, чтобы добиться новых парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня пять человек помещены под арест по делу об участии в групповом насилии и трое - об организации насилия. Также суд на два месяца арестовал одного из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили по обвинению в политическом преследовании.

Участники акции у парламента Грузии.Фото Беслана Кмузова от 06.12.24 для "Кавказского узла".Демонстранты собрались сегодня у парламента Грузии в 19.00 (18.00 мск). Протестующие перекрыли движение по проспекту Руставели. Полицейские кордоны стоят по улицам Чичинадзе, 9 Апреля и на площади Свободы, в которую переходит проспект Руставели.

На акции нет трибуны, выступающих, никто не делает заявлений. Не выставлен и спецназ в броне, на месте находятся только шеренги сотрудников патрульной полиции в форменной одежде, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который находится у парламента Грузии.

В прошлые дни протестов на площади Свободы дежурили три водомета, но 5 и 6 декабря их не было. 

"Не знаю, насколько правда, но была информация о том, что водители водометов и еще 60 спецназовцев уволились из полиции. Видимо, потому их тут нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участвующий в акции пенсионер Виталий. 

Информацию об увольнении спецназовцев распространил бывший начальник батумского управления морской безопасности береговой охраны Гоча Беридзе на своей странице в Facebook*. По его сведениям, из полиции уволились 16 инструкторов спецназа, начальник и 12 сотрудников службы психологической подготовки, а также вся команда операторов водометов – 16 человек, говорится в сообщении от 5 декабря. 

Министерство внутренних дел Грузии со своей стороны подтвердило только увольнение начальника управления оперативного планирования Ираклий Шаишмелашвили, который, по версии МВД, "подал заявление об увольнении по собственному желанию".

В отношении других увольнений МВД на своем сайте сообщило, что "распространенная информация является ложной и имеет цель подорвать доверие к МВД как государственной институции и его сотрудникам".

Две ночи подряд, с четвертого на пятое и с пятого на шестое декабря, митинги прошли мирно, без разгона демонстрантов. "Наверное, так правильно, потому что мы не хотим эскалации, хотим, чтобы все разрешилось мирным путем, и правительство ушло бы в отставку, поняв, что дальше так продолжаться не может", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" 30-летний архитектор Важа, который пришел к парламенту.

Пенсионер Виталий считает, что на самом деле пассивность полиции обусловлена тем, что демонстрантов лишили возможности активно проявлять протест. "Правительство запретило продавать петарды и фейерверки, запретило продавать противогазы, маски и каски в строительных магазинах. Так что теперь у демонстрантов не осталось возможности выражать протест. Да, мы приходим и будем приходить к парламенту. Но нужно, чтобы правительство испытывало дискомфорт от нашего протеста", - сказал он.

Георгий Нодия. Фото Беслана Кмузова от 06.12.24 для "Кавказского узла".Профессор Института Илии Георгий Нодия считает, что, несмотря на отсутствие разгонов митингов, власти все же сильно нервничают из-за массовости акций протеста. 

"Конечно, власти приспосабливаются к новым условиям, однако они избрали еще более жесткий и губительный путь: вместо разгона митингов они начали прибегать к массовым арестам. Они как будто не понимают, что тем самым еще больше обозлили народ и еще больше укрепили намерение добиваться досрочных выборов”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Георгия Нодиия, основным итогом протестов стало не экономическое, а политическое воздействие на "Грузинскую мечту".

"Власть оказалась в моральной изоляции, у них нет нигде союзников. И сейчас, чтобы добиться ощутимых результатов, самое главное - не уставать продолжать ходить сюда, на митинги, требовать соблюдения своих прав”, - сказал он.

Как заявили "Кавказскому узлу" участники митинга, они намерены несколько месяцев ходить на митинги.

Сторонники евроинтеграции на ступенях парламента. Фото Беслана Кмузова от 06.12.24 для "Кавказского узла"."То, что говорят политики - нас не интересует. Они уже показали, что ничего не могут, когда слили протест на следующий же день после выборов. Власть таких массовых протестов не выдержит. Но лично я готов хоть целый год ходить сюда каждый день, чтобы добиться ухода предательского правительства "Грузинской мечты”, - заявил студент Саба из Тбилисского госуниверситета.

Сокурсник Сабы, Георгий, не согласен с оценкой политиков Грузии, однако тоже готов каждый день приходить на митинги.

"Среди политиков есть вполне здравомыслящие и нормальные люди. В конце концов, добиваясь новых выборов, мы же будем голосовать именно за этих людей. Но действительно мы понимаем, что очень важно приходить каждый день. Потому мы бережем силы и приходим на проспект спокойно как на работу", - рассказал 22-летний Георгий.

"Если власть "Грузинской мечты" останется, то для моей семьи ничего не изменится - мой ребенок уже сдал все тесты, и после школы он отправится учиться в США. Но он же должен вернуться в Грузию! Зачем получать образование и искать успеха, если не можешь применить свои знания и силу ради родины? Потому мы в нынешний раз обязаны добиться успеха - ради будущего своих детей", - говорит 33-летняя гидролог Натия.

Акция протеста продолжается. Требования разойтись от полиции пока не звучали.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:58, 7 декабря 2024
Акция протеста в Тбилиси разогнана
01:33, 7 декабря 2024
Силовики начали разгон акции протеста в Тбилиси
01:12, 7 декабря 2024
Ника Мелия призвал протестующих не вступать в стычки с полицейскими
00:55, 7 декабря 2024
Жители Тбилиси вышли поддержать протестующих
00:18, 7 декабря 2024
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии
13:11, 6 декабря 2024
Блогер из Дагестана осужден за глумление над православным крестом
Все события дня
Новости
07 декабря 2024, 01:58
Акция протеста в Тбилиси разогнана
07 декабря 2024, 01:33
Силовики начали разгон акции протеста в Тбилиси
07 декабря 2024, 01:12
Ника Мелия призвал протестующих не вступать в стычки с полицейскими
07 декабря 2024, 00:55
Жители Тбилиси вышли поддержать протестующих
07 декабря 2024, 00:18
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента Грузии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:14, 6 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
63
В Сирии, Грузии, Украине, Армении итд, никто за "тебя" воевать не станет!
Фото
10:29, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Политологический урок нудящим
Фото
17:57, 4 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
45
Стала Россия рациональнее к Ю. Кавказу? Имхо, да!
Все блоги
Справочник
Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Блогеры
Фото
13:14, 6 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
63
В Сирии, Грузии, Украине, Армении итд, никто за "тебя" воевать не станет!
Фото
17:17, 5 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
18
Власти Грузии о запугиваниях полицейских "либеральными фашистами": мы будем действовать
Фото
14:33, 5 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Миф об искренних молодых людях, совершающих насилие в Тбилиси, разрушен: премьер Кобахидзе
Фото
10:29, 5 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Политологический урок нудящим
Фото
17:57, 4 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
45
Стала Россия рациональнее к Ю. Кавказу? Имхо, да!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Роман Мурдиев (cлева) и Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru/
06 декабря 2024, 19:38
Солтаев заявил о подлоге следствия в деле Мурдиева

Ника Гварамия. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge
06 декабря 2024, 15:48
Ника Гварамия арестован на 12 суток

Столб электролинии. Фото Елены Синеок. "Юга ру"
06 декабря 2024, 14:18
Жители Абхазии столкнулись с риском 16-часовых отключений света

Пленные украинцы во время встречи с Кадыровым. 4 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/5276
06 декабря 2024, 13:39
Идея Кадырова использовать пленных как "живой щит" удивила военных экспертов

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше