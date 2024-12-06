Демонстранты в Тбилиси заявили о готовности к долгосрочным протестам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власть меняет тактику, заменив разгоны акций протеста задержаниями активистов, но это лишь обозлило протестующих. Участники акции у парламента Грузии рассказали о готовности ежедневно ходить на митинги, чтобы добиться новых парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня пять человек помещены под арест по делу об участии в групповом насилии и трое - об организации насилия. Также суд на два месяца арестовал одного из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили по обвинению в политическом преследовании.

Демонстранты собрались сегодня у парламента Грузии в 19.00 (18.00 мск). Протестующие перекрыли движение по проспекту Руставели. Полицейские кордоны стоят по улицам Чичинадзе, 9 Апреля и на площади Свободы, в которую переходит проспект Руставели.

На акции нет трибуны, выступающих, никто не делает заявлений. Не выставлен и спецназ в броне, на месте находятся только шеренги сотрудников патрульной полиции в форменной одежде, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который находится у парламента Грузии.

В прошлые дни протестов на площади Свободы дежурили три водомета, но 5 и 6 декабря их не было.

"Не знаю, насколько правда, но была информация о том, что водители водометов и еще 60 спецназовцев уволились из полиции. Видимо, потому их тут нет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участвующий в акции пенсионер Виталий.

Информацию об увольнении спецназовцев распространил бывший начальник батумского управления морской безопасности береговой охраны Гоча Беридзе на своей странице в Facebook*. По его сведениям, из полиции уволились 16 инструкторов спецназа, начальник и 12 сотрудников службы психологической подготовки, а также вся команда операторов водометов – 16 человек, говорится в сообщении от 5 декабря.

Министерство внутренних дел Грузии со своей стороны подтвердило только увольнение начальника управления оперативного планирования Ираклий Шаишмелашвили, который, по версии МВД, "подал заявление об увольнении по собственному желанию".

В отношении других увольнений МВД на своем сайте сообщило, что "распространенная информация является ложной и имеет цель подорвать доверие к МВД как государственной институции и его сотрудникам".

Две ночи подряд, с четвертого на пятое и с пятого на шестое декабря, митинги прошли мирно, без разгона демонстрантов. "Наверное, так правильно, потому что мы не хотим эскалации, хотим, чтобы все разрешилось мирным путем, и правительство ушло бы в отставку, поняв, что дальше так продолжаться не может", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" 30-летний архитектор Важа, который пришел к парламенту.

Пенсионер Виталий считает, что на самом деле пассивность полиции обусловлена тем, что демонстрантов лишили возможности активно проявлять протест. "Правительство запретило продавать петарды и фейерверки, запретило продавать противогазы, маски и каски в строительных магазинах. Так что теперь у демонстрантов не осталось возможности выражать протест. Да, мы приходим и будем приходить к парламенту. Но нужно, чтобы правительство испытывало дискомфорт от нашего протеста", - сказал он.

Профессор Института Илии Георгий Нодия считает, что, несмотря на отсутствие разгонов митингов, власти все же сильно нервничают из-за массовости акций протеста.

"Конечно, власти приспосабливаются к новым условиям, однако они избрали еще более жесткий и губительный путь: вместо разгона митингов они начали прибегать к массовым арестам. Они как будто не понимают, что тем самым еще больше обозлили народ и еще больше укрепили намерение добиваться досрочных выборов”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Георгия Нодиия, основным итогом протестов стало не экономическое, а политическое воздействие на "Грузинскую мечту".

"Власть оказалась в моральной изоляции, у них нет нигде союзников. И сейчас, чтобы добиться ощутимых результатов, самое главное - не уставать продолжать ходить сюда, на митинги, требовать соблюдения своих прав”, - сказал он.

Как заявили "Кавказскому узлу" участники митинга, они намерены несколько месяцев ходить на митинги.

"То, что говорят политики - нас не интересует. Они уже показали, что ничего не могут, когда слили протест на следующий же день после выборов. Власть таких массовых протестов не выдержит. Но лично я готов хоть целый год ходить сюда каждый день, чтобы добиться ухода предательского правительства "Грузинской мечты”, - заявил студент Саба из Тбилисского госуниверситета.

Сокурсник Сабы, Георгий, не согласен с оценкой политиков Грузии, однако тоже готов каждый день приходить на митинги.

"Среди политиков есть вполне здравомыслящие и нормальные люди. В конце концов, добиваясь новых выборов, мы же будем голосовать именно за этих людей. Но действительно мы понимаем, что очень важно приходить каждый день. Потому мы бережем силы и приходим на проспект спокойно как на работу", - рассказал 22-летний Георгий.

"Если власть "Грузинской мечты" останется, то для моей семьи ничего не изменится - мой ребенок уже сдал все тесты, и после школы он отправится учиться в США. Но он же должен вернуться в Грузию! Зачем получать образование и искать успеха, если не можешь применить свои знания и силу ради родины? Потому мы в нынешний раз обязаны добиться успеха - ради будущего своих детей", - говорит 33-летняя гидролог Натия.

Акция протеста продолжается. Требования разойтись от полиции пока не звучали.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.