Ника Гварамия арестован на 12 суток

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Суд в Тбилиси признал лидера "Коалиции за перемены" Нику Гварамия нарушителем общественного порядка и арестовал на 12 суток.

Как писал "Кавказский узел", лидер "Коалиции за перемены" и партии "Ахали" Ника Гварамия был задержан 4 декабря, когда силовики пришли с обысками в офисы оппозиционных партий.

Тбилисский городской суд признал лидера “Коалиции за перемены” Нику Гварамия нарушителем административного правопорядка и избрал в качестве меры пресечения для него 12 суток ареста. Указанное решение принял судья Коба Чагунава, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

Гварамия помещен под арест за нарушение статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, подразумевающих мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника полиции, уточнила "Нетгазети".

Гварамию перевели в суд без уведомления адвокатов, сообщает "Мтавари архи".

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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