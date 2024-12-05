Следком ответил на критику Кадырова в адрес Бастрыкина

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Подросток, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, обвиняется в избиениях несовершеннолетних на улицах Москвы, следует из заявления Следкома России. Ведомство обнародовало видеозаписи нескольких драк, в которых принимает участие подросток.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня Сегодня" слова Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с высказываниями главы Чечни о профнепригодности глав Следкома и МВД России.

14-летний чеченский летний подросток Роман (также упоминается как Муслим) Мурдиев, имя которого публично назвал Кадыров, обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве, отметило 4 декабря Ura.ru.Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности подростка. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Судебный процесс запланирован на 18 декабря, уточнило издание.

Следком России опубликовал сегодня заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко "касаемо уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года".

Правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям, указала она.

По версии следствия, "пятеро подростков вступили в сговор на совершение хулиганских действий". "Они выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников провоцировал словесный конфликт с ним, после чего начинал драку и избивал потерпевшего. Другие фигуранты находились рядом, давая советы как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении. В сентябре 2023 года подростки совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении восьми лиц, при этом семь из них являлись несовершеннолетними. Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле» г. Москвы", - указала Петренко

Она отметила, что действия подростков квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России). "В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей. Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений", - подчеркнула Петренко, указав, что решение о виновности фигурантов примет суд.

Следком также опубликовал фрагменты видеозаписей драк, на одном из которых стоящие рядом подростки подбадривают: "Муслим, давай!" При этом на видеозаписи видно, как подросток жестко бьет других. В конце приведена групповая фотография подростков, на которой выделено лицо одного из юнош.

"Ого. СК, кажется, не собирается сдавать назад перед Кадыровым в этот раз. Уважение", - прокомментировала заявление журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее в дело Мурдиева вмешался уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, который выступает в суде как общественный защитник подростка. "С 27 декабря 2023года Мурдиев не имеет возможности проводить время вне дома из-за домашнего ареста. Он лишился права выходить за дверь квартиры даже на обязательно рекомендованные кардиологом прогулки. Мальчик посещает только процессы следствия и заседания суда", - заявил он в своем Telegram-канале 30 октября, подчеркнув, что невиновность Мурдиева "не вызывает никаких сомнений".

4 декабря глава Чечни провел прямую линию, во время которой также предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак беспилотников.

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