Германия приостановила выдачу кредитов Грузии

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Из-за приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС власти Германии отказались одобрять ей новые экономические проекты, в том числе кредитные соглашения.

Как информировал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста, в частности, сегодня ночью в Тбилиси было задержано несколько демонстрантов. Протесты в стране начались после того, как власти приостановили переговоры о членстве Грузии в Евросоюзе.

Власти Германии не будут одобрять новые экономические проекты с Грузией, в том числе кредитные соглашения, заявила федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. Это решение последовало после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года, отметил 4 декабря Сivil.ge.

Ранее посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что проводимая властями Грузии политика препятствует иностранным инвестициям. В качестве примера он привел уход из Грузии компании Heidelberg Cement. Эта тенденция подрывает экономический потенциал Грузии и создает угрозу дальнейшей изоляции, заявил Фишер.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот призвал Евросоюз ввести санкции в отношении грузинских чиновников, виновных в фальсификациях на выборах в парламент Грузии. О том, что политика властей Грузии негативно повлияет на двусторонние отношения ранее также заявил председатель комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер, отметило издание.

Напомним, в Грузии силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. В ночь на 4 декабря спецназ разогнал протестующих, применяя водометы и газовые гранаты. Минувшая ночь прошла относительно спокойно.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

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