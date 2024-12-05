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11:32, 5 декабря 2024

Офицер из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Младший лейтенант Омар Асадулаев из Гумбетовского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1139 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 4 декабря представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1138 бойцов из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Уроженец Гумбетовского района, младший лейтенант Омар Асадулаев убит в военной операции на Украине. Глава района Галип Галипов выразил его родным соболезнования. Асадулаев удостоен медалей Жукова и "За воинскую доблесть", сообщил 1 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" районный информационный отдел "Гумбет".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1139 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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