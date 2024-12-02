Родители с детьми провели акцию протеста в Тбилиси

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Жительницы Грузии пришли с детьми к зданию правительства на акцию протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. По данным полиции, общее число задержанных к 2 декабря достигло 224. Они обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

Перед зданием правительства Грузии проходит акция протеста под лозунгом "Родители требуют "Да - Европе", сообщает Netgazeti.

Публикация в телеграм-канале издания проиллюстрирована видеороликом, на котором видны несколько десятков людей, преимущественно женщин, с детьми разного возраста. Некоторые держат маленьких детей на руках.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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