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09:47, 1 декабря 2024

Сержант из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сержант Сергей Лебедев из Миллеровского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 600 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 28 ноября стало известно, что на Украине убит Евгений Кохнович из Батайска. Он стал, по меньшей мере, 599 бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО на Украине убит сержант Сергей Лебедев, сообщила 21 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Первомайского сельского поселения Миллеровского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 600 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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