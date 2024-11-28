Контрактник из Батайска убит в зоне СВО

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Военнослужащий-контрактник Евгений Кохнович из Батайска убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 599 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 24 ноября стало известно, что на Украине убит Максим Толков из Гуково. Он стал, по меньшей мере, 598-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитыми в зоне военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Военнослужащий-контрактник Евгений Кохнович убит в зоне проведения специальной военной операции. В честь него, а также в честь других убитых, в городе планируется открыть стелу "Героям Донбасса". В сентябре состоялась церемония закладки камня на ее месте в парке Дружбы народов. В церемонии приняли участие сотрудники местной администрации, передал 23 ноября телеграм-канал "Батайск город".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 599 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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