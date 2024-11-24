Военный из Ростовской области убит на Украине

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Максим Толков из Гуково убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 598 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 24 ноября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 597 бойцов из Ростовской области.

В зоне СВО убит военнослужащий из Гуково Максим Толков, сообщила 10 ноября администрация местной школы № 23 на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте". В публикации сказано, что волонтёры отряда "Искра добра" и члены российского детско-юношеского общественного движения "Юнармия" привели в порядок памятник Толкову.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 598 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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