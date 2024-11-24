Четыре бойца из Ростовской области убиты на Украине

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Александр Письменский, Михаил Старыгин, Сергей Рудаков и Роман Богатченко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 597 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 ноября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 593 бойцов из Ростовской области.

30-летний старший сержант Александр Письменский убит в военной операции в 2022 году, сообщила 22 ноября администрация Каменского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски в школе, где он учился.

Письменский служил по контракту, принимал участие в боевых действиях в Сирии. "Когда началась специальная военная операция на Украине, Александр попросился отозвать его из отпуска", - говорится в Telegram-канале районной администрации. У него остались жена и сын.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции на Украине убиты житель поселка Васильевского, сержант Михаил Старыгин, старший лейтенант Сергей Рудаков, Роман Богатченко.

Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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