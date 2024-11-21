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17:03, 21 ноября 2024

Боец из Гуково убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Гриценко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 593 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября официально признаны убитыми как минимум 592 бойца из Ростовской области.

Власти Гуково сегодня в своем Telegram-канале отчитались о визите к матерям бойцов, убитых в военной операции на Украине. Среди них мать Павла Гриценко, награжденного посмертно медалью "За отвагу".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 593 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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