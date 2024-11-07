Военный из Ростовской области убит на Украине

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Геннадий Иванов из Целинского района убит на Украине. С начала российской операции власти официально признали убитыми на Украине не менее 592 военнослужащих из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", к 5 ноября убитыми на Украине были официально признаны более 5200 военных с юга России и как минимум 591 - из Ростовской области.

Имя Геннадия Иванова, убитого на Украине, стало известно из отчета администрации Целинского района об открытии мемориальной доски в Журавлевской школе №17. Иванов был награжден Орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении официального телеграм-канала муниципалитета от 6 ноября.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 592 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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