Активистка из Кабардинки отстояла в суде право на дом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Геленджике оставил без удовлетворения иск администрации, которая требовала восстановить сроки обжалования решения по признанию дома собственностью семьи Анны Чарочиди.

Как писал "Кавказский узел", жительницы села Кабардинка Анна Губанова и Анна Чарочиди вместе со своими семьями оказались под угрозой остаться на улице из-за того, что в сентябре 2023 года они участвовали в выборах в городскую думу Геленджика. Губанова выступала как кандидат от "Справедливой России", а Чарочиди – как наблюдательница. Они рассказали, что зафиксировали множество нарушений, в связи с чем подали коллективную жалобу в ТИК, полицию и прокуратуру. Спустя несколько дней после выборов администрация Геленджика зат ребовала документы на их дома и женщины вместе со своими семьями оказались под угрозой остаться на улице Губанова и Чарочиди потребовали у следствия проверить действия чиновников, которые пытаются признать их дома незаконными строениями.

26 февраля Анна Губанова провела пикет около администрации Краснодарского края. Она заявила, что чиновники не оставляют попыток выселить ее семью из дома, поскольку считают его самостроем, хотя в наличии есть все необходимые документы. Анна Чарочиди в тот же день провела одиночный пикет недалеко от администрации края. Чиновники в ответ на одиночные пикеты ограничились вызовом силовиков, другой реакции из администрации не последовало, заявили активистки.

Сегодня в Геленджикском городском суде прошло рассмотрение иска администрации города к семье Чарочиди. Несколько лет назад Чарочиди оформили свою недвижимость - гостевой дом - через суд, однако после того как Анна Чарочиди приняла участие в выборах в качестве наблюдательницы, в ходе чего обратила внимание на фальсификации, администрация Геленджика подала иск суд на восстановление сроков обжалования судебного решения, которым дом был узаконен.

В суде рассматривалось заявление администрации Геленджика об отмене решения, которым право собственности на недвижимость признавалось за Чарочиди. Суд встал на сторону Чарочиди. "Всё произошло так, как должно было произойти по справедливости, по закону. Администрация давно пропустила сроки (обжалования судебного решения об узаконивании дома Чарочиди - прим."Кавказского узла"), и у администрации никакого мотива и оснований подавать в суд на восстановление сроков (обжалования) и отмену решения не было", - сказала Анна Чарочиди корреспонденту "Кавказского узла".

"Я счастлива. Потому что это же не просто гостевой дом, но и дом, где мы все живём большой семьёй. Уже не одно поколение, это наше родовое гнездо. И если бы случилось обратное, нас бы признали самостроем, что означает снос, то мы бы все остались на улице, это была бы огромная трагедия", - добавила она.

В апреле этого года Анна Губанова выиграла иск по своему дому.

"Кавказский узел" также писал, что суд удовлетворил иск чиновников к жительнице Кабардинки Светлане Карасевой, обязав ее признать свой дом гостиницей и переоформить земельный участок. Карасева уверена, что претензии связаны с ее выступлениями против нового Генплана.Карасева обратилась к генеральному прокурору с жалобой на действия местных властей, которые, по ее словам, лишают ее и сына единственного жилья, где они проживают 45 лет.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.