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04:20, 27 ноября 2024

Жительница Кабардинки назвала местью за протест попытки чиновников отобрать дом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд удовлетворил иск чиновников к жительнице Кабардинки Светлане Карасевой, обязав ее признать свой дом гостиницей и переоформить земельный участок. Карасева уверена, что претензии связаны с ее выступлениями против нового Генплана.

Жительница поселка Кабардинка Светлана Карачева 26 ноября обратилась к Генеральному прокурору Российской Федерации с жалобой на действия местных властей, которые, по ее словам, лишают ее и сына единственного жилья, где они проживают 45 лет. Она также потребовала разобраться с бездействием прокуроров Геленджика и Краснодарского края, которые ограничились отписками на ее жалобы.

Ответ на мои публичные выступления пришел в этом году в виде иска на запрет пользования моим же жильем

Светлана Карасева проживает в Кабардинке 45 лет, здесь ее семья построила в 1987 году дом на улице Революционной, здесь она была избрана заместителем руководителя ТОС №5. «Мой дом был построен в 1987 году на законных сотках земли. Естественно, что со временем, с изменением состава семьи и необходимостью реконструкции дома, я производила благоустройство. Никаких проблем не было, пока я не занялась общественной деятельностью в 2021 году, когда речь зашла о новом Генплане, и стали происходить различные метаморфозы с зонами: жилые зоны превращались в зоны общественно-деловые и наоборот. И получалась, что люди, прожившие в своих домах по полвека, должны были их из-за нового Генплана лишиться. Так как я, помимо своей общественной деятельности заместителя председателя ТОС № 5, получила еще и юридическое образование, то люди постоянно обращались ко мне за помощью в отстаивании своих прав. Я старалась помогать всем. Писала заявления и жалобы, мы проводили сходы, обсуждали и протестовали против незаконных действий чиновников. И вот, как я полагаю, ответ на мои публичные выступления пришел в этом году в виде иска на запрет пользования моим же жильем», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Из решения суда от 15 ноября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") следует, что «администрация муниципального образования город-курорт Геленджик обратилась в суд с исковым заявлением к Карасевой Светлане Валентиновне, в котором просит суд запретить Карасевой С.В., а также иным лицам эксплуатацию объектов капитального строительства [...] по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, село Кабардинка, ул. Революционная, 116, до изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида «для индивидуального жилищного строительства» на вид «гостиничное обслуживание», оформления права собственности на них в установленном законом порядке в соответствии с их фактическим использованием, получения в коммунальных службах и выполнения технических условий на обеспечение его коммунальными ресурсами в соответствии с необходимыми объемами потребления».

«В случае неисполнения ответчиком данных требований в установленный судом срок, взыскивать с ответчицы за каждый день неисполнения по 10 000 рублей в сутки» -, сказано в документе.

Требования обосновываются тем, что дом Карасевой, по мнению, чиновников «имеет признаки мини-гостиницы», а на заборе проверяющие обнаружили табличку «сдается жилье». Суд решение удовлетворил и обязал старожила поселка либо превратить ее жилой дом в гостиницу по документам, либо прекратить ее право на жилой дом с запретом им пользоваться.

Карасева называет решение "абсурдным, незаконным и неисполнимым". «Как я могу его исполнить, если у меня не гостиница, а дом, и мной была предъявлена суду экспертиза, доказывающая что мой дом жилой и не имеет признаков гостиницы. Даже в случае перевода я и моя семья теряем право регистрации в гостинице, а вместе с тем лишаемся всех прав на медицинское и социальное обслуживание, то есть мы становимся не жителями Кабардинки со всеми вытекающими последствиями», - отметила она.

Также, по ее словам, она имеет полное право сдавать в сезон лишние комнаты в доме в аренду. "Сдача одной-двух комнат на короткий срок в сезон отдыхающим - это значительная помощь в сложной экономической ситуации, а налоги я плачу регулярно", - рассказала Карасева.

Светлана Карасева пострадала за выражение общественного мнения против Генплана

Соседки Карасевой Анна Губанова и Анна Чарочиди считают, что она стала жертвой преследования за гражданскую позицию. «Светлана Карасева живет далеко от меня на другой улице. Но я и Анна Чарочиди пострадали и продолжаем страдать из-за своей стойкой позиции за честные выборы. А Светлана Карасева пострадала за выражение общественного мнения против Генплана. Мы видим, как выборочно власти подходят с подачей исков. Хотя мы с Анной Чарочиди и Светлана Карасева проживаем не в чистом поле, а вокруг нас другие дома и гостиницы. Но к ним претензий нет. И только если появляются люди, которые открыто высказывают свои претензии, им вышеназванным способом сразу закрывают рот», -сказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна Губанова.

Жительницы села Кабардинка Анна Губанова и Анна Чарочиди требуют у следствия проверить действия чиновников, которые пытаются признать их дома незаконными строениями. Женщины вместе со своими семьями оказались под угрозой остаться на улице после того, как в сентябре 2023 года они участвовали в выборах в городскую думу Геленджика.

«Чиновники мэрии устраивают вместе с судьями затяжные процессы, которые изматывают и морально, и материально тех, кого они преследуют», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Анна Чарочиди.

По мнению активисток, "с аналогичными исками могут столкнуться все жители Кабардинки" "Аналогичные иски можно предъявить любому, кто тут живет. Но пока люди молчат, то их не трогают. Поэтому люди, зная это, стараются молчать, а для выражения своих требований выбирают активистов, как я, чтобы открывать моим лбом все двери", - заявила Карасева.

В декабре 2023 года жители Геленджика провели акцию в центре Москвы на катке Красной площади с обращением к Владимиру Путину. Администрация Геленджика подала в суд 270 исков с требованием признать самовольными постройками дома горожан, пожаловались участники протестной акции, призвав президента вмешаться в ситуацию. Протестная акция, по словам участников, не дала результатов.

Адвокат из Геленджика Наталья Федоренко, не связанная с данными делами, согласилась сделать общий обзор по ситуации с новым Генпланом. «Муниципальное образование город-курорт Геленджик в лице начальника земельного контроля начинает предъявление своих претензий с проведения заведомо незаконных проверок жилья собственников, даже без взаимодействия с лицом, в отношении которого инициируется контроль. А далее чиновники от лица МО подают иски в суд по выявленным «нарушениям». Это безусловное нарушение самих чиновников. Далее они формируют иски двух видов: 1) - запрет эксплуатации гостевого дома в жилом доме до приведения в соответствие с требованиями гостиницы либо жилого дома. 2) - Если невозможно исполнить ни то, ни иное, подают на снос самовольного строения. Хочу отметить, что по новым зонам со старыми постройкам претензий быть не должно, так как возведенные в прошлом веке постройки должны следовать старому градостроительному регламенту, определенному датой возведения жилого дома. Также должны судами применяться сроки исковой давности. Но отсутствие техзадания на проектирование Генплана, которое мне так и не предоставили по запросу, и есть та лазейка против местных жителей, когда против любого можно подать вышеназванные виды исков», - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Роман Клыков пояснил, что нет закона, обязывающего хозяина частного индивидуального дома из-за того, что он летом сдает в аренду свое жилье отдыхающим, превращать его в гостиницу и переоформлять документы. Он сослался на часть 2 статьи 288 ГК РФ в которой сказано, что «собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов своей семьи, а также сдавать его в наем или аренду другим лицам».

У властей вообще не должно возникать вопросов по сдаче в наем жилых помещений частного дома отдыхающим

"Таким образом, законодательство предоставляет собственнику жилого дома право сдавать комнаты для временного проживания без необходимости перевода дома в статус гостиницы. Но при этом важно соблюдать налоговые обязательства и обеспечивать соответствие помещений санитарным и противопожарным нормам. Если по этим пунктам претензий нет, то у властей вообще не должно возникать вопросов по сдаче в наем жилых помещений частного дома отдыхающим», - пояснил Клыков корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает обращение Светланы Карасевой в прокуратуру и СКР по факту превышения чиновниками своих положений правильным шагом. 

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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