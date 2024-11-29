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15:09, 29 ноября 2024

Объявлена эвакуация жителей хутора на Кубани из-за неразорвавшегося БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Красноармейского района объявила эвакуацию жителей нескольких улиц хутора Трудобеликовский в связи с обнаружением неразорвавшегося беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", ночью 28 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край и Ростовскую область, в Славянске-на-Кубани ранения получила местная жительница. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника был поврежден дом.  Обломки беспилотника были обнаружены сегодня утром в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, который накануне был атакован дронами.

Объявлена эвакуация жителей хутора Трудобеликовский. "В связи с ликвидацией неразорвавшийся БПЛА по решению взрывотехников жителям улиц Набережная, 172-202 и 211-249 от пер. Широкий до ул. Речная и ул. Таманская от ул.Речная до пер. Широкий необходимо незамедлительно покинуть свои домовладения", - сообщила сегодня администрация Красноармейского района. 

Власти сообщили, что жители будут доставлены в пункт временного размещения, расположенный в трудобеликовском Доме культуры.

После начала военной операции на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 15 ноября силы ПВО сбили на Кубани 36 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки были повреждены жилые дома в Крымске и станице Полтавской.

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Автор: "Кавказский узел"

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