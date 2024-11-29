Объявлена эвакуация жителей хутора на Кубани из-за неразорвавшегося БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Красноармейского района объявила эвакуацию жителей нескольких улиц хутора Трудобеликовский в связи с обнаружением неразорвавшегося беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", ночью 28 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край и Ростовскую область, в Славянске-на-Кубани ранения получила местная жительница. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника был поврежден дом. Обломки беспилотника были обнаружены сегодня утром в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, который накануне был атакован дронами.

Объявлена эвакуация жителей хутора Трудобеликовский. "В связи с ликвидацией неразорвавшийся БПЛА по решению взрывотехников жителям улиц Набережная, 172-202 и 211-249 от пер. Широкий до ул. Речная и ул. Таманская от ул.Речная до пер. Широкий необходимо незамедлительно покинуть свои домовладения", - сообщила сегодня администрация Красноармейского района.

Власти сообщили, что жители будут доставлены в пункт временного размещения, расположенный в трудобеликовском Доме культуры.

После начала военной операции на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 15 ноября силы ПВО сбили на Кубани 36 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки были повреждены жилые дома в Крымске и станице Полтавской.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.