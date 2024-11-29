Обломки беспилотника найдены в кубанском хуторе

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Обломки обнаружены сегодня утром в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, который накануне был атакован дронами.

Как писал "Кавказский узел", ночью 28 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край и Ростовскую область, в Славянске-на-Кубани ранения получила местная жительница. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника был поврежден дом.

"Сегодня в ЕДДС района поступила информация об обнаружении в хуторе Трудобеликовском обломков БПЛА. На место выехали экстренные службы", - сообщила пресс-служба районной администрации.

Территория оцеплена до приезда взрывотехников. Власти просят жителей хутора сохранять спокойствие, пишет "Интерфакс".

После начала военной операции на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 15 ноября силы ПВО сбили на Кубани 36 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки были повреждены жилые дома в Крымске и станице Полтавской.

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