RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:08, 29 ноября 2024

Обломки беспилотника найдены в кубанском хуторе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обломки обнаружены сегодня утром в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района, который накануне был атакован дронами.

Как писал "Кавказский узел", ночью 28 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край и Ростовскую область, в Славянске-на-Кубани ранения получила местная жительница. В хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника был поврежден дом. 

"Сегодня в ЕДДС района поступила информация об обнаружении в хуторе Трудобеликовском обломков БПЛА. На место выехали экстренные службы", - сообщила пресс-служба районной администрации.

Территория оцеплена до приезда взрывотехников. Власти просят жителей хутора сохранять спокойствие, пишет "Интерфакс".

После начала военной операции на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 15 ноября силы ПВО сбили на Кубани 36 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки были повреждены жилые дома в Крымске и станице Полтавской.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:28, 29 ноября 2024
Более 2,5 тысячи грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге
10:38, 29 ноября 2024
43 человека задержаны на акции протеста в Тбилиси
10:00, 29 ноября 2024
Боец из Камышина убит в военной операции
09:18, 29 ноября 2024
Восемь беспилотников сбиты на Кубани
07:52, 29 ноября 2024
Пожар начался на нефтебазе в Ростовской области после атаки дронов
23:36, 28 ноября 2024
Боец из Астраханской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
29 ноября 2024, 09:18
Восемь беспилотников сбиты на Кубани
Атака беспилотника на Славянск-на-Кубани. 28 ноября 2024 г. Фото: Телеграм-канал главы МО Славянский район
28 ноября 2024, 19:05
Эвакуированные жители Славянска-на-Кубани вернулись в свои дома
Подсудимые по делу о беспорядках в Махачкале в зале суда. Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
28 ноября 2024, 16:31
Итоги суда по делу о беспорядках в Махачкале разочаровали защиту
Последствия атаки дронов в Славянске-на-Кубани. 28 ноября 2024 г. Фото t.me/rsinyagovskij
28 ноября 2024, 12:11
Эвакуация жителей объявлена в Славянске-на-Кубани после атаки дронов
Игорь Храновский и молоток судьи. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Минэкономразвития России
28 ноября 2024, 09:32
Суд конфисковал имущество Храновского и членов его семьи
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Блогеры
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Рамазан Рабаданов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=nGX2bE61O8Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsneg5.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ
29 ноября 2024, 11:48
Близкие Рабаданова нашли способ помочь ему в СИЗО

Акция протеста в Тбилиси. Ноябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
29 ноября 2024, 10:38
43 человека задержаны на акции протеста в Тбилиси

Атака беспилотника на Славянск-на-Кубани. 28 ноября 2024 г. Фото: Телеграм-канал главы МО Славянский район
28 ноября 2024, 19:05
Эвакуированные жители Славянска-на-Кубани вернулись в свои дома

Флаги «Грузинской мечты». Фото: страница «Грузинской мечты» в Facebook, принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
28 ноября 2024, 18:27
"Грузинская мечта" отказалась от переговоров о вступлении в ЕС

Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Показать больше