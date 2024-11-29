Восемь беспилотников сбиты на Кубани

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Военные уничтожили в Краснодарском крае восемь беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 беспилотников, сообщил глава региона. В результате атаки повреждены два частных дома. В Каменском районе возник пожар на нефтебазе.

По данным Минобороны, в Ростовской области уничтожены 29 беспилотников самолетного типа, восемь - на Кубани.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь - над территорией Краснодарского края, по три – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один – над территорией Республики Крым", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, территория Кубани регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, 28 ноября в Славянске-на-Кубани в результате атаки дронов была ранена местная жительница. На время разминирования территории были эвакуированы жильцы домов нескольких улиц. Вечером они вернулись в дома.

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