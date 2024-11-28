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06:51, 28 ноября 2024

Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Ретюнский из Новоаннинского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1004-х бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 25 ноября стало известно, что на Украине убит Дмитрий Ткаченко из Камышина. Он стал по меньшей мере, 1003-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО на Украине убит военнослужащий Дмитрий Ретюнский, передал 22 ноября "Блокнот Волгоград" со ссылкой на администрацию Новоаннинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1004-х бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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