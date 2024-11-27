Азербайджанский активист Мирагаев осужден на три года

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Суд в Баку приговорил активиста Зяку Мирагаева к трем годам лишения свободы, переквалифицировав обвинение на более мягкую статью. Мирагаев остался недоволен итогом суда, так как хотел оправдательного приговора.

Как писал "Кавказский узел", активист Зяка Мирагаев был арестован 24 октября 2023 года в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Соратники Мирагаева предположили, что он был арестован из-за критики силовиков в интернете. Сам Мирагаев отверг обвинения в суде. Прокурор просил для него 7,5 года лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня завершился процесс по делу Мирагаева. Подсудимый в своем последнем слове еще раз отверг выдвинутые ему обвинения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов.

Активист заявил, что после задержания в полиции его подвергли пыткам, и он под физическим давлением оговорил себя. При этом, по словам Мирагаева, наркотики ему в карман подложил полицейский.

Зяка Мирагаев заявил также, что суд не провел объективного следствия. «Мирагаев отметил, что если бы суд действительно был органом правосудия, то запросил бы записи с видеокамер 9-го отделения Сабаильского управления полиции Баку за время, когда он там находился. В таком случае стало бы ясно, что с ним происходило в полиции. Мирагаев сказал, что не верит в справедливость суда и что судьи вынесут приговор, который им заказали», - пересказал слова активиста адвокат.

После выступления Мирагаева судейский состав удалился на совещание. Вернувшись в зал, председательствующий судья Кямран Мухтаров зачитал приговор. По итогам разбирательства суд переквалифицировал обвинение со статьи 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков с целью продажи в крупном размере) на более мягкую статью 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана и приговорил Мирагаева к 3 годам лишения свободы.

Адвокат Садыгов считает, что суд переквалифицировал обвинение на более мягкую статью потому, что в деле не было даже формальных доказательств торговли наркотиками. «Наркотики ему подложили. Однако обнаружение наркотиков еще не означает, что они были предназначены для торговли. Для обвинения кого-то в наркоторговле надо представить доказательства о наличии у него клиентов, весов для взвешивания наркотиков, наркотики должны быть расфасованы на отдельные части", - объяснил адвокат.

Кроме того, по словам Садыгова, были нарушены процессуальные нормы при задержании Мирагаева. "Он не был обыскан на месте задержания, как того требует инструкция Пленума Верховного суда и прецедентные решения ЕСПЧ. Согласно этим решениям, обыск в полиции, где подозреваемый под полным контролем силовиков, повышает вероятность злоупотреблений со стороны правоохранителей", - сказал он.

Защита подаст апелляцию на приговор.

Адвокат Садыгов также отметил, что 35-летний Мирагаев, несмотря на наличие двух высших образований, до ареста не имел постоянной работы. «У него никого нет, кроме пожилой матери-пенсионерки, которая сильно переживает за сына», - сказал адвокат.

Получить комментарии в Бакинском суде по тяжким преступлениям относительно приговора Мирагаеву корреспонденту «Кавказского узла» пока не удалось. Представители стороны обвинения также оказались не доступны для комментариев.

Зяка Мирагаев известен своей активной гражданской позицией. "Несколько лет назад, будучи студентом Бакинского государственного университета, он выступал с критикой взяточничества в вузе. Против него был подан диффамационный иск с требованием привлечь к уголовной ответственности и приговорить к тюремному сроку. Тогда в конечном итоге он ареста избежал. И после он периодически выступал с критикой чиновничьего произвола, коррупции, нарушений прав человека", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

В пресс-службе МВД ранее назвали утверждения об аресте Зяка Мирагаева из-за критики полиции "необоснованными" и "личными суждениями, не имеющими правовых оснований".

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