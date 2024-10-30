RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:56, 30 октября 2024

Активист Мирагаев отверг обвинения в суде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор предложил приговорить азербайджанского активиста Зяку Мирагаева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, к 7,5 года лишения свободы. Мирагаев отказался признать себя виновным и заявил, что его преследуют за критику полиции.

Как писал "Кавказский узел", активист Зяка Мирагаев был арестован 24 октября 2023 года в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков на четыре месяца. Апелляционный суд оставил его жалобу на арест без удовлетворения. По словам активистов, Мирагаев арестован из-за критики силовиков в интернете.

Один из родственников Мирагаева считает, что его преследуют из-за критики полиции. "Зяка арестовали на следующий день после того, как он написал большой пост в Facebook*, в котором раскритиковал полицию и назвал ее карательным органом по преследованию противников правительства. После ареста Зяка его обращение было удалено с его страницы. Видимо, его заставили это сделать или взломали его телефон. Но текст остался в Интернете", - сказал родственник, пожелавший не быть названным. 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Кямрана Мухтарова 29 октября завершилось судебное следствие по делу активиста Агаева. Прокурор предложил признать активиста виновным по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана и приговорить его к 7,5 года лишения свободы, рассказал 29 октября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Эльчин Садыгов.

Защита заявила о необоснованности обвинения. "В деле нет никаких доказательств вины Мирагаева за исключением показаний самих полицейских, задержавших моего подзащитного. Само задержание было осуществлено с нарушением закона. Мирагаев не был обыскан на месте задержания, как того требует инструкция Пленума Верховного суда и прецедентные решения ЕСПЧ. Согласно этим решениям, обыск в полиции, где подозреваемый под полным контролем силовиков, повышает вероятность злоупотреблений со стороны правоохранителей", - сказал адвокат.

По его словам, Мирагаев попросил время для подготовки к заключительному выступлению. Суд назначил следующее заседание на 4 ноября.

По словам адвоката, в ходе судебного процесса Мирагаев заявил, что его преследуют из-за критики полиции. "Мирагаев в ходе судебного процесса заявил о фальсификации дела. В деле написано, что он был задержан на улице. На самом деле его забрали из дома. Полицейский по имени Наджаф подложил ему наркотики. Мы, сторона защиты, ходатайствовали запросить записи с видеокамер с места, где, по утверждению следствия, Мирагаев был задержан. Однако суд не удовлетворил ходатайство", - продолжил адвокат.

Напомним, что глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов ранее рассказывал, что Мирагаев известен своей активной гражданской позицией. "Несколько лет назад, будучи студентом Бакинского государственного университета, он выступал с критикой взяточничества в вузе. Против него был подан диффамационный иск с требованием привлечь к уголовной ответственности и приговорить к тюремному сроку. Тогда в конечном итоге он ареста избежал. И после он периодически выступал с критикой чиновничьего произвола, коррупции, нарушений прав человека", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев. Ранее в пресс-службе МВД назвали утверждения об аресте Зяка Мирагаева из-за критики полиции "необоснованными" и "личными суждениями, не имеющими правовых оснований".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ахсан Нурузаде. Фото: https://mikroskopmedia.com/2018/02/27/prokuror-%C9%99hs%C9%99n-nuruzad%C9%99y%C9%99-8-il-ist%C9%99di/ehsen/
29 октября 2024, 18:47
Мусульманский активист Нурузаде арестован на два месяца
Сотрудники полиции задерживают активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 октября 2024, 18:31
Оппозиция призвала власти Азербайджана освободить журналистов и активистов
Фамиль Халилов. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/arestovan-aktivist-invalid-pervoj-gruppy-famil-halilov/
29 октября 2024, 12:59
Фамиль Халилов утратил способность самостоятельно передвигаться
Гасан Аббасзаде. Фото корреспондента "Кавказского узла"
29 октября 2024, 03:25
Активист "Мусульманского единства" осужден в Баку
Флаги Армении и Азербайджана и колючая проволока. Иллюстрация создана с помощью программы Photoshop
28 октября 2024, 22:35
Ереван и Баку обсуждают судьбу пленных
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:39, 28 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Узнаем великих азербайджанцев - Асеф Зейналлы
Фото
17:29, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
1
Гражданская война в Грузии возможна?
Фото
21:23, 25 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
АзТВэфир вмешался в грузинские выборы. Некрасиво...
Все блоги
Справочник
Территория РУС. Фото https://ruspetsnaz.ru/o-nas/ Чему учат в университет спецназа имени Путина в Чечне

Минюст. Фото https://publicverdict.org внесен Минюстом в реестр иностранных агентов Чечня и Дагестан: статус иноагента как предлог для отставки главы

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
17:10, 29 октября 2024
Ветер с Апшерона
1
Каверзные вопросы к интересному тексту
Фото
14:13, 29 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Обмен каруселями
Фото
19:26, 28 октября 2024
Ветер с Апшерона
6
Детализация кошмара - новое оружие Москвы
Фото
14:39, 28 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Узнаем великих азербайджанцев - Асеф Зейналлы
Фото
17:29, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
1
Гражданская война в Грузии возможна?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Адам Делимханов. Стоп-кадр видео "Грозный-информ", https://www.youtube.com/watch?v=x5ChN28CQKs
29 октября 2024, 22:14
Делимханов пообещал легализовать хиджабы во владимирских школах

Саид-Магомед Омаров. Фото корреспондента "Кавказского узла"
29 октября 2024, 20:23
Юристы назвали недоказанной вину Омарова в убийстве Кардашова

Блогер, который сжег газету "Ас-салам" в рекламных целях, принес свои извинения. Cкриншот видео от 29 октября 2024 года, Телеграм-канал "Дагестанские известия"
29 октября 2024, 17:43
Дагестанский блогер извинился перед мусульманами

Рауф Арашуков. Фото: Council.gov.ru https://ru.wikipedia.org/
29 октября 2024, 14:12
Правозащитники отреагировали на заявления Арашукова о пытках

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше