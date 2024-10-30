Активист Мирагаев отверг обвинения в суде

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Прокурор предложил приговорить азербайджанского активиста Зяку Мирагаева, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, к 7,5 года лишения свободы. Мирагаев отказался признать себя виновным и заявил, что его преследуют за критику полиции.

Как писал "Кавказский узел", активист Зяка Мирагаев был арестован 24 октября 2023 года в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков на четыре месяца. Апелляционный суд оставил его жалобу на арест без удовлетворения. По словам активистов, Мирагаев арестован из-за критики силовиков в интернете.

Один из родственников Мирагаева считает, что его преследуют из-за критики полиции. "Зяка арестовали на следующий день после того, как он написал большой пост в Facebook*, в котором раскритиковал полицию и назвал ее карательным органом по преследованию противников правительства. После ареста Зяка его обращение было удалено с его страницы. Видимо, его заставили это сделать или взломали его телефон. Но текст остался в Интернете", - сказал родственник, пожелавший не быть названным.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Кямрана Мухтарова 29 октября завершилось судебное следствие по делу активиста Агаева. Прокурор предложил признать активиста виновным по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана и приговорить его к 7,5 года лишения свободы, рассказал 29 октября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Эльчин Садыгов.

Защита заявила о необоснованности обвинения. "В деле нет никаких доказательств вины Мирагаева за исключением показаний самих полицейских, задержавших моего подзащитного. Само задержание было осуществлено с нарушением закона. Мирагаев не был обыскан на месте задержания, как того требует инструкция Пленума Верховного суда и прецедентные решения ЕСПЧ. Согласно этим решениям, обыск в полиции, где подозреваемый под полным контролем силовиков, повышает вероятность злоупотреблений со стороны правоохранителей", - сказал адвокат.

По его словам, Мирагаев попросил время для подготовки к заключительному выступлению. Суд назначил следующее заседание на 4 ноября.

По словам адвоката, в ходе судебного процесса Мирагаев заявил, что его преследуют из-за критики полиции. "Мирагаев в ходе судебного процесса заявил о фальсификации дела. В деле написано, что он был задержан на улице. На самом деле его забрали из дома. Полицейский по имени Наджаф подложил ему наркотики. Мы, сторона защиты, ходатайствовали запросить записи с видеокамер с места, где, по утверждению следствия, Мирагаев был задержан. Однако суд не удовлетворил ходатайство", - продолжил адвокат.

Напомним, что глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов ранее рассказывал, что Мирагаев известен своей активной гражданской позицией. "Несколько лет назад, будучи студентом Бакинского государственного университета, он выступал с критикой взяточничества в вузе. Против него был подан диффамационный иск с требованием привлечь к уголовной ответственности и приговорить к тюремному сроку. Тогда в конечном итоге он ареста избежал. И после он периодически выступал с критикой чиновничьего произвола, коррупции, нарушений прав человека", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев. Ранее в пресс-службе МВД назвали утверждения об аресте Зяка Мирагаева из-за критики полиции "необоснованными" и "личными суждениями, не имеющими правовых оснований".

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