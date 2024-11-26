Суд прекратил преследование правозащитницы из группы "Марем"

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Суд в Подмосковье не нашел правонарушения в словах правозащитницы Екатерины Нерозниковой о деле Седы Сулеймановой. Поводом для прекращения преследования по административной статье об участии в деятельности нежелательной организации стали нарушения в протоколе.

Как писал "Кавказский узел", передано в суд административное дело правозащитницы Екатерины Нерозниковой, обвиненной в сотрудничестве с нежелательной организацией из-за комментария "Радио Свобода", которое признано нежелательным в России, о деле похищенной уроженки Чечни Седы Сулеймановой.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню в августе 2023 года. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". в апреле стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Жуковский городской суд прекратил дело правозащитницы из группы «Марем» Екатерины Нерозниковой по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Судья Юлия Розова прекратила производство по делу «за отсутствием состава административного правонарушения». Она указала, что протокол на Нерозникову был составлен неуполномоченным на то должностным лицом. Протокол составил старший оперуполномоченный ОМВД по городу Жуковский, хотя по статье 20.33 КоАП это могут делать только сотрудники прокуратуры.

Поводом для административного дела стал комментарий Нерозниковой для программы «Человек имеет право», которую выпускает «Радио Свобода» — российские власти признали это медиа «нежелательной организацией». Правозащитница рассказывала о деле похищенной жительницы Чечни Седы Сулеймановой.