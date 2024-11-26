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01:40, 26 ноября 2024

За неделю с 18 по 24 ноября в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

Специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания. Фото: пресс-служба Росгвардии - https://rosguard.gov.ru/uploads/2019/11/2e5a4500_small.jpg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 18 по 24 ноября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю с 11 по 17 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Судебная хроника

Дело Александра Уманцева, обвиняемого по статье 317 УК РФ, после отмены приговора повторно поступило в Новолакский райсуд Дагестана, указано в карточке дела на сайте суда. Карточка дела обновлена 22 ноября, в ней указано, что материалы поступили в суд 23 октября, заседание 5 ноября было отложено и было назначено на 21 ноября. Итоги этого заседания и дата следующего, по состоянию на 16.45 мск 23 ноября, в карточке дела не опубликованы.

Решение о возвращении дела в районный суд было принято 9 октября Верховным судом Дагестана. «Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство», - указано в карточке дела апелляционной инстанции.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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