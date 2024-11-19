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01:55, 19 ноября 2024

Неделя с 11 по 17 ноября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

Пистолет Макарова. Фото: Vitaly V. Kuzmin https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 11 по 17 ноября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 4 по 10 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Задержания

18-летний житель сельского поселения Сурхахи был задержан после того, как в его доме силовики нашли пистолет Макарова и семь патронов к нему. Задержанный пояснил силовикам, что пистолет и патроны нашел два года назад на пастбище. Оружие оказалось боевым и пригодным для выстрелов. По его словам, он собирался сдать оружие полиции, "но забыл". Задержанный помещен в изолятор в Назрани. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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