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02:00, 12 ноября 2024

За неделю с 4 по 10 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

Сотрудники силовых структур. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 4 по 10 ноября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 28 октября по 3 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Задержания

После нападения на колонну Росгвардии силовики в Чечне задерживают мужчин, предлагая им отправиться на фронт, известно о десятках таких случаев. Задержание жителя Аргуна, инвалида Ризвана Батырова, силовики объяснили содержимым его телефона.

31 октября сотрудники полиции и Росгвардии пришли во двор дома №87 по улице Мельничная, где живет 42-летний инвалид Ризван Батыров со своей матерью 82 лет. В день своего первого визита к Батыровым силовики ушли из их дома без происшествий. 2 ноября силовики вновь пришли домой к Батыровым и доставили Ризвана в ОВД. Вместе с ним в отдел полиции поехала и его мать. Сотрудники полиции отобрали у Ризвана паспорт и телефон, но из-за того что мать отказывалась уходить без сына, их обоих вывели за территорию. Ризвану сказали, чтобы пришел к ним на следующий день без матери, но он не пришел, и 3 ноября силовики снова явились домой к Батыровым и начали силой тащить Ризвана со двора. Он стал упираться. Собрались соседи, прохожие, мать просила оставить его, говорила, что он инвалид. Видя, что собралось много людей, эта группа сотрудников уехала без Ризвана, но через несколько часов приехала большая группа вооруженных силовиков, которые оцепили двор и на глазах у матери стали избивать Ризвана. Его увезли в отдел силовой структуры. Родственники допоздна простояли у ворот здания силовиков, но в итоге ушли домой. Информацию об этом сообщили волонтерам жители Аргуна. 

Судебная хроника

Суд в Сунженском районе приговорил к двум годам и шести месяцам заключения местного жителя, в доме которого силовики обнаружили две самодельные гранаты. Согласно материалам дела, сотрудники ФСБ в марте текущего года обнаружили в доме 22-летнего жителя села Троицкое Сунженского района две самодельные гранаты с запалами. На него было заведено уголовное дело.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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