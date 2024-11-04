Житель Ингушетии осужден за хранение взрывных устройств

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сунженском районе приговорил к двум годам и шести месяцам заключения местного жителя, в доме которого силовики обнаружили две самодельные гранаты.

Согласно материалам дела, сотрудники ФСБ в марте текущего года обнаружили в доме 22-летнего жителя села Троицкое Сунженского района две самодельные гранаты с запалами. На него было заведено уголовное дело.

Сунженский районный суд признал сельчанина виновным в приобретении и хранении взрывных устройств и приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 25 тысяч рублей, сообщила сегодня в своем телеграм-канале газета "Ингушетия" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Комментариев от осужденного или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 19 октября стало известно, что силовики обнаружили боеприпасы и взрывное устройство в домах четверых жителей Назрани, Магаса и Экажево, подозреваемые были задержаны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.