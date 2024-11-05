За неделю с 28 октября по 3 ноября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек

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За неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 21 по 27 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе один силовик убит и один ранен.

Задержания

В 39 регионах, в том числе в Ингушетии, сотрудники ФСБ задержали 124 человек, подозреваемых в подпольной модернизации оружия и изготовлении боеприпасов.

Сотрудники ЦПЭ совместно с оперативниками УФСБ установили местонахождение и задержали жителя Ингушетии, 1997 года рождения, который находился в розыске с февраля 2024 года "за пособничество в совершении особо тяжких преступлений", сообщило МВД по Ингушетии.

Судебная хроника

Суд в Сунженском районе приговорил к двум годам и шести месяцам заключения местного жителя, в доме которого силовики обнаружили две самодельные гранаты.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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