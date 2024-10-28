ФСБ отчиталась о задержании подпольных оружейников в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 39 регионах, в том числе в Ингушетии, сотрудники ФСБ задержали 124 человеа, подозреваемых в подпольной модернизации оружия и изготовлении боеприпасов.

Как информировал "Кавказский узел", ФСБ регулярно отчитывается об итогах рейдов по подпольным оружейным мастерским. Так, 31 августа спецслужба рапортовала о задержании подозреваемых в подпольной модернизации оружия и его продаже в 51 регионе, в том числе в 10 регионах юга России.

В 39 регионах задержаны 124 жителя, которых следствие считает причастными к деятельности подпольных оружейных мастерских. Изъято более 330 единиц огнестрельного оружия, в том числе гранатометы, минометы, огнеметы и ружья. Также изъято около 300 килограммов взрывчатки, 123 электродетонатора и более 633 тысяч патронов, сообщил центр общественных связей ФСБ.

Задержания прошли, в том числе в Ингушетии, всего прекращена деятельность 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Операции проводились с августа по сентябрь, привел сегодня "Коммерсант" сообщение спецслужбы.

Напомним, в октябре 2023 года ведомство рапортовало, что в 38 регионах, в том числе в республиках СКФО, задержаны подозреваемые в подпольной модернизации оружия и его продаже.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.