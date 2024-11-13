Ирасханов Аслан Салманович
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Министр внутренних дел по Чеченской Республике, генерал-майор полиции.
Биография
Аслан Ирасханов родился 16 августа 1976 года в селе Центорой Шалинского района ЧИАССР, родовом селе Рамзана Кадырова. В 2019 году село было переименовано в Ахмат-Юрт в честь отца главы Чечни.
В 2010 году окончил Чеченский институт бизнеса и управления по специальности по специальности «Юриспруденция».
В 2019 году окончил Академию управления МВД России в Москве.
Карьера в МВД Чечни
В феврале 1995 года поступил на службу в органах внутренних дел, откуда был уволен в январе 1997 года уволен по сокращению штатов.
В 2004 году восстановился рядовым в органы внутренних дел Чечни.
До 2007 года работал в отделах внутренних дел Гудермесского района республики и Старопромысловского района Грозного. Весной 2007-го его назначили замначальника отдела отдела внутренних дел по Старопромысловскому району Грозного.
С 2011 по 2012 годы Ирасханов работал в должности замкомандира полка – начальника штаба полка ППСП им. А.А. Кадыров республиканского МВД
В мае 2007 года был назначен заместителем начальника по тыловому обеспечению отдела внутренних дел по Старопромысловскому району Грозного.
С сентября 2011 года по май 2012 года – заместитель командира полка – начальника штаба полка ППСП имени Ахмата Кадырова чеченского МВД.
В мае 2012 года назначен на должность начальника отдела МВД России по Шатойскому району Чеченской Республики 1.
В апреле 2014 года назначен начальником отдела полиции № 1 Ленинского района Грозного 2.
С августа 2014 года Аслан Ирасханов – командир полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова.
Именно в подвале здания этого полка, согласно расследованию "Новой газеты", в ночь с 25 на 26 января 2017 года 27 задержанных стали жертвами внесудебной казни 3. Также Ирасханов упоминается в материале "Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей", опубликованном "Новой газетой", в котором бывший полицейский рассказывает о пытках 4.
С июля 2019 года до марта 2021 года – начальник Управления МВД России по Грозному. Силовикам его представлял лично Рамзан Кадыров 5.
Тогда же, в 2019 году, власти США внесли Ирасханова в санкционные списки, обвинив в нарушении прав человека – массовых похищениях пытках и убийствах людей 6.
В ноябре 2020 года Аслан Ирасханов и муфтий Чечни Салах Межиев провели "воспитательную беседу" с девушками, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз). Межиев тогда потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока.
В марте 2021 года Ирасханов назначен временно исполняющим обязанности заместителя Министра внутренних дел по Чечне, этот пост до отставки занимал Апти Алаудинов 7.
В ноябре 2021 года он принимал участие в учениях всех силовых подразделений Чечни, которые были выдвинуты на границы республики на фоне споров о русле Фортанги. В эфире ЧГТРК "Грозный" Аслан Ирасханов заявил по-русски, что речь идет о "безопасности республики", хотя с журналистами он общался на чеченском языке.
В начале февраля 2022 года Ирасханов, вместе с депутатами и главами МЧС и Росгвардии по Чечне, выступил с угрозам в адрес Янгулбаевых. "Пришло время отвечать за свои поступки! Ни один чеченец не оставит ваши слова против религии и народа без возмездия", – написал он на своей странице в соцсети.
В мае 2022 года чеченские правозащитники опубликовали аудиозапись, в которой предположительно Аслан Ирасханов дает указание своим подчиненным "начать процесс" по вернувшимся из Украины добровольцам и приехавшим из Европы чеченцам – при малейшем подозрении на сопротивление режиму их необходимо "жестко задерживать" говорит голос на записи.
Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 2021 года № 346 Аслан Ирасханов назначен заместителем Министра внутренних дел по Чеченской Республике 8.
4 июня 2022 года Ирасханову было присвоено специальное звание генерал-майора полиции 9.
В октябре 2023 года Кадыров присвоил ему звание «Герой Чеченской Республики» 10.
2 ноября 2023 года указом президента Российской Федерации назначен Министром внутренних дел по Чеченской Республике 11. Его первым заместителем назначен бывший начальник УВД г. Грозного Дени Айдамиров, который приходится племянником жене Рамзана Кадырова.
С началом военной спеоперации в Украине имя Аслана Ирасханова фигурирует в большинстве сообщений об отправке очередной партии добровольцев или сотрудников МВД на фронт. При этом, глава республиканского МВД заявлял в напутственной речи, что ведомство "является единственным территориальным органом внутренних дел в стране, который принимает участие в специальной военной операции". Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отмечали, что отправка сотрудников МВД Чечни в зону военной операции вряд ли была добровольной, но отказ мог привести к преследованию их самих и их родных.
9 ноября 2024 года Владимир Путин, по данным чеченских СМИ, принял в Москве главу МВД Чечни Аслана Ирасханова. О встрече сообщили телеграм-канал ЧГТРК "Грозный”, ИА "Грозный-информ" и чеченское издание "Вести республики". Информации на сайте Кремля не было 12. По словам комментатора "Кавказского узла", наблюдатели полагаю, что эта встреча либо предвещает новое назначение Ирасханова, либо "речь могла идти об активизации действий местных силовиков по набору "добровольцев" для отправки на фронт", - написал он.
Награды
Согласно официальной информации, опубликованной на сайте МВД Чечни, Аслан Ирасханов имеет государственные награды 13:
2 ордена «Мужества»;
Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ведомственные награды:
Медаль МВД России «За доблесть в службе»;
Медаль МВД России «За боевое содружество»;
Медаль МВД России «За отличие в службе» II степени;
Медаль МВД России «За отличие в службе III степени».
Нагрудый знак МВД России "Почетный сотрудник МВД".
Региональные награды:
Орден Кадырова;
Медаль «Защитнику Чеченской Республики»;
Медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова»;
Медаль «100 лет образования Чеченской Республики».
Орден "За развитие парламентаризма по ЧР".
Медаль «За освобождение Мариуполя».
Кроме того, Кадыров наградил Ирасханова именным пистолетом 14.
Примечания
- Ряд кадровых изменений произведен в структурах МВД и в районах республики // Грозный-Информ, 25.05.2012.
- Р. Алханов представил новых начальников отделов полиции // www.shatoy-chr.ru, 28.04.2014.
- Подвал имени Кадырова // Новая газета, 23.06.2019.
- Старший сержант Полка им. Кадырова Сулейман Гезмахмаев впервые рассказывает о внесудебных расправах над жителями Чечни, не скрывая имен палачей // Новая газета 15.03.2021.
- Аслан Ирасханов назначен начальником УМВД России по городу Грозный // Чечня сегодня,12.07.2019.
- https://www.state.gov/public-designations-of-current-and-former-foreign-government-officials-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights-under-section-7031c-of-the-department-of-state-foreign-operations-and/
- Экс-командир полка им. Кадырова Ирасханов возглавил полицию Чечни. Он фигурировал в расследовании «Новой» о внесудебных казнях // Новая газета, 24.03.2021.
- Аслан Ирасханов назначен и. о. заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике // Грозный-Информ, 24.03.2021.
- Аслану Ирасханову присвоено звание генерал-майора // Чечня сегодня, 07.06.2022.
- Рамзан Кадыров вручил государственные награды отличившимся в ходе СВО боевым товарищам // ЧГТРК “Грозный”, 07.10.2023.
- Аслан Ирасханов назначен министром внутренних дел по ЧР // Чечня сегодня, 02.11.2023.
- Владимир Путин провел рабочую встречу с Асланом Ирасхановым // Грозный Информ, 09.11.2024.
- https://95.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/2483729
- В Чечне в 2018 году нейтрализовано 21 участников НВФ // Чечня сегодня, 22.01.2019.