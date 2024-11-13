Ирасханов Аслан Салманович

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Министр внутренних дел по Чеченской Республике, генерал-майор полиции.

Биография

Аслан Ирасханов родился 16 августа 1976 года в селе Центорой Шалинского района ЧИАССР, родовом селе Рамзана Кадырова. В 2019 году село было переименовано в Ахмат-Юрт в честь отца главы Чечни.

В 2010 году окончил Чеченский институт бизнеса и управления по специальности по специальности «Юриспруденция».

В 2019 году окончил Академию управления МВД России в Москве.

Карьера в МВД Чечни

В феврале 1995 года поступил на службу в органах внутренних дел, откуда был уволен в январе 1997 года уволен по сокращению штатов.

В 2004 году восстановился рядовым в органы внутренних дел Чечни.

До 2007 года работал в отделах внутренних дел Гудермесского района республики и Старопромысловского района Грозного. Весной 2007-го его назначили замначальника отдела отдела внутренних дел по Старопромысловскому району Грозного.

С 2011 по 2012 годы Ирасханов работал в должности замкомандира полка – начальника штаба полка ППСП им. А.А. Кадыров республиканского МВД

В мае 2007 года был назначен заместителем начальника по тыловому обеспечению отдела внутренних дел по Старопромысловскому району Грозного.

С сентября 2011 года по май 2012 года – заместитель командира полка – начальника штаба полка ППСП имени Ахмата Кадырова чеченского МВД.

В мае 2012 года назначен на должность начальника отдела МВД России по Шатойскому району Чеченской Республики .

В апреле 2014 года назначен начальником отдела полиции № 1 Ленинского района Грозного .

С августа 2014 года Аслан Ирасханов – командир полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова.

Именно в подвале здания этого полка, согласно расследованию "Новой газеты", в ночь с 25 на 26 января 2017 года 27 задержанных стали жертвами внесудебной казни . Также Ирасханов упоминается в материале "Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей", опубликованном "Новой газетой", в котором бывший полицейский рассказывает о пытках .

С июля 2019 года до марта 2021 года – начальник Управления МВД России по Грозному. Силовикам его представлял лично Рамзан Кадыров .

Тогда же, в 2019 году, власти США внесли Ирасханова в санкционные списки, обвинив в нарушении прав человека – массовых похищениях пытках и убийствах людей .

В ноябре 2020 года Аслан Ирасханов и муфтий Чечни Салах Межиев провели "воспитательную беседу" с девушками, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз). Межиев тогда потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока.

В марте 2021 года Ирасханов назначен временно исполняющим обязанности заместителя Министра внутренних дел по Чечне, этот пост до отставки занимал Апти Алаудинов .

В ноябре 2021 года он принимал участие в учениях всех силовых подразделений Чечни, которые были выдвинуты на границы республики на фоне споров о русле Фортанги. В эфире ЧГТРК "Грозный" Аслан Ирасханов заявил по-русски, что речь идет о "безопасности республики", хотя с журналистами он общался на чеченском языке.

В начале февраля 2022 года Ирасханов, вместе с депутатами и главами МЧС и Росгвардии по Чечне, выступил с угрозам в адрес Янгулбаевых. "Пришло время отвечать за свои поступки! Ни один чеченец не оставит ваши слова против религии и народа без возмездия", – написал он на своей странице в соцсети.

В мае 2022 года чеченские правозащитники опубликовали 1 аудиозапись, в которой предположительно Аслан Ирасханов дает указание своим подчиненным "начать процесс" по вернувшимся из Украины добровольцам и приехавшим из Европы чеченцам – при малейшем подозрении на сопротивление режиму их необходимо "жестко задерживать" говорит голос на записи.

Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 2021 года № 346 Аслан Ирасханов назначен заместителем Министра внутренних дел по Чеченской Республике .

4 июня 2022 года Ирасханову было присвоено специальное звание генерал-майора полиции .

В октябре 2023 года Кадыров присвоил ему звание «Герой Чеченской Республики» .

2 ноября 2023 года указом президента Российской Федерации назначен Министром внутренних дел по Чеченской Республике . Его первым заместителем назначен бывший начальник УВД г. Грозного Дени Айдамиров, который приходится племянником жене Рамзана Кадырова.

С началом военной спеоперации в Украине имя Аслана Ирасханова фигурирует в большинстве сообщений об отправке очередной партии добровольцев или сотрудников МВД на фронт. При этом, глава республиканского МВД заявлял в напутственной речи, что ведомство "является единственным территориальным органом внутренних дел в стране, который принимает участие в специальной военной операции". Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отмечали, что отправка сотрудников МВД Чечни в зону военной операции вряд ли была добровольной, но отказ мог привести к преследованию их самих и их родных.

9 ноября 2024 года Владимир Путин, по данным чеченских СМИ, принял в Москве главу МВД Чечни Аслана Ирасханова. О встрече сообщили телеграм-канал ЧГТРК "Грозный”, ИА "Грозный-информ" и чеченское издание "Вести республики". Информации на сайте Кремля не было . По словам комментатора "Кавказского узла", наблюдатели полагаю, что эта встреча либо предвещает новое назначение Ирасханова, либо "речь могла идти об активизации действий местных силовиков по набору "добровольцев" для отправки на фронт", - написал он.

Награды

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте МВД Чечни, Аслан Ирасханов имеет государственные награды :

2 ордена «Мужества»;

Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ведомственные награды:

Медаль МВД России «За доблесть в службе»;

Медаль МВД России «За боевое содружество»;

Медаль МВД России «За отличие в службе» II степени;

Медаль МВД России «За отличие в службе III степени».

Нагрудый знак МВД России "Почетный сотрудник МВД".

Региональные награды:

Орден Кадырова;

Медаль «Защитнику Чеченской Республики»;

Медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова»;

Медаль «100 лет образования Чеченской Республики».

Орден "За развитие парламентаризма по ЧР".

Медаль «За освобождение Мариуполя».

Кроме того, Кадыров наградил Ирасханова именным пистолетом .

Примечания