Кадыров оцепил границы Чечни на фоне споров о русле Фортанги

24 ноября 2021, 13:25

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Все силовые подразделения Чечни выдвинуты на границы республики после несостоявшейся встречи Магомеда Даудова и представителей Совета тейпов Ингушетии на реке Фортанге. Трехдневные учения демонстрируют готовность Чечни к войне на фоне нестабильной ситуации в мире, указал Рамзан Кадыров.

Что было потом: активность чеченских силовиков на границе не выльется в вооруженные столкновения, так как эти учения носят скорее демонстрационный характер, пояснили аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией. Они отвели речные воды в сторону, что вызвало возмущение в Ингушетии - как среди местных жителей, так и у чиновников. Рамзан Кадыров заявил, что протест против работ организовала в Ингушетии "кучка провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту", а также указал, что способен отнять у Ингушетии земли, перешедшие к республике во времена Джохара Дудаева. 21 ноября чеченская делегация приехала на берег Фортанги, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности приграничных земель, однако представители Ингушетии не явились. Спикер чеченского парламента фактически потребовал у ингушской стороны явиться на встречу, поэтому она и не могла состояться, пояснили кавказоведы.

Власти Чечни объяснили, что воды Фортанги отводились лишь временно, чтобы провести берегоукрепительные работы. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов подчеркнул, что эти работы в принципе не могли повлиять на линию границы с Ингушетией. Его поддержали пользователи чеченского сегмента Instagram, раскритиковавшие ингушей за искусственное нагнетание конфликта. После резких выступлений в адрес Рамзана Кадырова в сети появилась информация о подготовке покушения на сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова и других ингушских активистов. Однако пользователи Instagram усомнились в достоверности этих сведений.

Рамзан Кадыров на совещании с представителями силовых ведомств распорядился провести масштабные трехдневные учения. Все правоохранительные и силовые подразделения республики направлены на линию ее 841-километровой административной границы и расположились на временных дозорных точках, передала 22 ноября "Чечня Сегодня".

Совещание прошло еще 20 ноября. Кадыров объяснил эти учения нестабильной ситуацией в мире и тем, что Чечня, по его мнению - главный форпост на южных рубежах России. "Военные действия в республике не ведутся, но ситуация вокруг нашей страны может трансформироваться в любую минуту и мы должны быть готовы к геополитическим изменениям в мире", - процитировал в день совещания слова Кадырова "Грозный-информ".

Несмотря на ссылки Кадырова на нестабильную ситуацию в мире, граница Чечни - в основном административная. Республика соседствует с Ингушетией, Северной Осетией, Ставропольским краем и Дагестаном. Из иностранных государств Чечня граничит лишь с Грузией, причем на этом участке границы нет действующего погранперехода. Дорога к грузинской границе есть, но не имеет федерального значения. Власти Чечни проложили ее в 1998 году, то есть во время вооруженного конфликта с федеральным центром, в надежде прорвать блокаду, но Грузия воспротивилась этому, сообщил 13 ноября 2019 года ТАСС. Вопрос о строительстве дороги в Грузию в очередной раз поднимался Рамзаном Кадыровым летом, сообщала 11 июня "Чечня Сегодня".

Чеченская государственная телекомпания "Грозный" 23 ноября опубликовала на своем YouTube-канале сюжет "По поручению Главы ЧР Рамзана Кадырова проходит операция по окольцеванию границ региона". Большая часть сюжета посвящена размещению силовиков на границе Галанчожского района Чечни, который ранее входил в состав Ингушетии. Упоминаются Серноводский район, который тоже граничит с Ингушетией, и граничащие с Дагестаном Ножай-Юртовский и Веденский районы.

В кадре демонстрируются длинные колонны военной техники, в том числе БТР, растянувшиеся по горным дорогам. Все машины украшены флагами Чечни с портретами первого президента республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы региона, его сына Рамзана Кадырова. Размещаясь на границе, машины останавливаются на определенном расстоянии одна от другой прямо на трассе, личный состав с автоматами выстраивается вдоль дороги цепью. В лесу занимают позиции снайперы.

Ответственность за размещение силовиков на границе с Ингушетией возложена на главу полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В сюжете ЧГТРК "Грозный" представлено, в частности, интервью с замминистра внутренних дел Чечни Асланом Ирасхановым, взятое на участке границы в Галанчожском районе. Ирасханов, в отличие от Кадырова, говорит о "безопасности республики" - эти слова он произносит по-русски, хотя в целом общается с журналистом по-чеченски.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о новом витке спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров", а о его предыстории - в справке "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

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