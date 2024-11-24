Арестовано имущество родственников Казбека Мурзаева

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Суд арестовал два автомобиля, четыре земельных участка, три дома и одну квартиру родственников замначальника транспортной полиции Махачкалы Казбека Мурзаева, обвиняемого в получении взяток.

Как информировал "Кавказский узел", 16 ноября суд в Москве продлил срок ареста замначальника транспортной полиции Махачкалы Казбека Мурзаева, обвиняемого в получении взяток.

Басманный районный суд Москвы арестовал дома, квартиры и земельные участки родственников Казбека Мурзаева.

Речь идет о четырех земельных участках площадью от 400 до одной тысячи квадратных метров, и двух домах в Карабудахкентском районе Дагестана, записанных на отца Мурзаева. А также о квартире, доме и двух автомобилях LiXiang L7, оформленных на его родственницу, мать и сестру. Следствие считает, что фактическим владельцем всего этого имущества является сам Мурзаев, сообщил сегодня ТАСС.

"Постановлениями Басманного районного суда наложен арест на имущество <…> в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий", – сказано в судебных материалах.

Напомним, по версии следствия, Казбек Мурзаев получил взятки на 13 миллионов рублей от АО "Махачкалинский морской торговый порт" и ООО "Порт-Петровск", а взамен с 2022 года игнорировал регулярные перегрузы судов.

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