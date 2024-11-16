Продлен арест замначальника транспортной полиции Махачкалы

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Суд в Москве продлил срок ареста замначальника транспортной полиции Махачкалы Казбека Мурзаева, обвиняемого в получении взяток.

Как писал "Кавказский узел", суд продлил до конца ноября срок ареста замначальника Махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбека Мурзаева.

18 июля стало известно, что суд в Москве отправил под арест Казбека Мурзаева, который обвинен в получении взяток в особо крупном размере. По этому же делу обвинены Гаджалиев и Аллахкулиев, они не признали вину в посредничестве во взяточничестве.

Басманный суд Москвы 15 ноября продлил срок содержания ареста Казбека Мурзаева и остальных обвиняемых, сообщает ТАСС.

"Вину в инкриминированных деяниях обвиняемый Казбек Мурзаев не признал", - приводит агентство слова следователя, сказанные на заседании суда по продлению ареста.

Напомним, по версии следствия, Казбек Мурзаев получил взятки на 13 миллионов рублей от АО "Махачкалинский морской торговый порт" и ООО "Порт-Петровск", а взамен с 2022 года игнорировал регулярные перегрузы судов.

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