Продлен арест замначальника управления МВД на транспорте Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил до конца ноября срок содержания под стражей замначальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбека Мурзаева, обвиняемого в получении взяток на 13 миллионов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июля стало известно, что суд в Москве вынес решение об аресте заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбека Мурзаева. Он был заподозрен в получении взяток в особо крупном размере.

Суд продлил до конца ноября срок содержания под стражей Казбека Мурзаева, а также еще двоих обвиняемых по делу о взяточничестве. Поясняется, что продление ареста обусловлено особой сложностью уголовного дела и необходимостью проведения большого объема следственных действий, передал сегодня ТАСС.

Вместе с Мурзаевым обвинены Гаджалиев Ф. Р. и еще один участник дела по фамилии Аллахкулиев. Оба обвинены в посредничестве во взяточничестве, они отказались признать свою вину, отметило агентство.

По версии следствия, Казбек Мурзаев получил взятки на 13 миллионов рублей от АО "Махачкалинский морской торговый порт" и ООО "Порт-Петровск". В обмен на взятки, по данным следователей, Мурзаев с 2022 года игнорировал регулярные перегрузы судов, сообщил сегодня "Коммерсант".

Напомним, ранее сообщалось, что в деле Мурзаева могут появиться и другие фигуранты: обыски проводились не только в линейном управлении внутренних дел на транспорте, но и в Махачкалинской транспортной прокуратуре, а также в структурах порта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.