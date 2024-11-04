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07:32, 4 ноября 2024

Продлен арест замначальника управления МВД на транспорте Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил до конца ноября срок содержания под стражей замначальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбека Мурзаева, обвиняемого в получении взяток на 13 миллионов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", 18 июля стало известно, что суд в Москве вынес решение об аресте заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД на транспорте Казбека Мурзаева. Он был заподозрен в получении взяток в особо крупном размере.

Суд продлил до конца ноября срок содержания под стражей Казбека Мурзаева, а также еще двоих обвиняемых по делу о взяточничестве. Поясняется, что продление ареста обусловлено особой сложностью уголовного дела и необходимостью проведения большого объема следственных действий, передал сегодня ТАСС.

Вместе с Мурзаевым обвинены Гаджалиев Ф. Р. и еще один участник дела по фамилии Аллахкулиев. Оба обвинены в посредничестве во взяточничестве, они отказались признать свою вину, отметило агентство.

По версии следствия, Казбек Мурзаев получил взятки на 13 миллионов рублей от АО "Махачкалинский морской торговый порт" и ООО "Порт-Петровск". В обмен на взятки, по данным следователей, Мурзаев с 2022 года игнорировал регулярные перегрузы судов, сообщил сегодня "Коммерсант".

Напомним, ранее сообщалось, что в деле Мурзаева могут появиться и другие фигуранты: обыски проводились не только в линейном управлении внутренних дел на транспорте, но и в Махачкалинской транспортной прокуратуре, а также в структурах порта.

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Автор: "Кавказский узел"

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