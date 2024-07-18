Замначальника управления МВД на транспорте Махачкалы арестован по делу о взятках

В Москве суд вынес решение об аресте заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Ходатайство следствия об избрании Мурзаеву меры пресечения рассматривал 17 июля Басманный районный суд города Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство о заключении подозреваемого под стражу до 25 августа. Дело против Казбека Мурзаева возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

Мурзаев был задержан по подозрению в получении взяток на 13 миллионов рублей, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в силовых структурах Дагестана.

Высокопоставленному силовику инкриминируется получение взяток в особо крупном размере от структур, работающих в порту Махачкалы. Подробности дела официально не разглашаются, но предполагается, что в деле могут появиться и другие фигуранты: обыски проводились не только в линейном управлении внутренних дел на транспорте, но и в Махачкалинской транспортной прокуратуре, а также в структурах порта, пишет сегодня "Коммерсант".

Напомним, что в июне руководитель отделения угрозыска в Каякентском районе Дагестана был арестован по делу о вымогательстве взятки у местного жителя. Также следователи в Дагестане проверяют информацию о причастности сотрудников полиции к крупному хищению нефтепродуктов в Ногайском районе. В мае по этому делу были задержаны девять человек.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в июле 2021 года был задержан заместитель начальника Южного таможенного управления Александр Скрипкин по подозрению в мошенничестве на 85 миллионов рублей при покупке ведомством административного здания. Вместе с ним был задержан учредитель коммерческой организации, которая победила в электронном аукционе. На суде обвинение запросило для Скрипкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки, восемь с половиной лет колонии строгого режима. Еще для двоих фигурантов дела - три года и семь лет общего режима.

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