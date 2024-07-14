Обвинение запросило реальный срок для бывшего замначальника Южного таможенного управления

14 июля 2024, 02:43

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В ходе прения сторон в ростовском суде прокурор запросила для бывшего заместителя начальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки, восемь с половиной лет колонии строгого режима. Еще для двоих фигурантов дела обвинение запросило три года и семь лет общего режима.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года был задержан заместитель начальника Южного таможенного управления по подозрению в мошенничестве на 85 миллионов рублей при покупке ведомством административного здания. Вместе с ним был задержан учредитель коммерческой организации, которая победила в электронном аукционе.

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону 12 июля состоялись прения сторон по делу бывшего заместителя начальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина, который обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки. Прокурор запросила для него четыре года колонии по первой статье и восемь лет - по второй. Путем сложения общий срок, запрошенный гособвинителем - восемь с половиной лет колонии строгого режима, а также лишение права занимать должности в госорганах на пять лет, пишет 13 июля Donday.

Также реальные сроки прокурор запросила для двух других обвиняемых. Бывшему начальнику контрактной службы ЮТУ Екатерине Радченко, которая обвиняется в пособничестве в превышении должностных полномочий, она попросила назначить меру пресечения в виде трех лет колонии общего режима. А владельцу коммерческой фирмы Владиславу Григориадису, который обвиняется в мошенничестве, запросили семь лет колонии общего режима.

Также гособвинитель просила удовлетворить иск в интересах Российской Федерации о возмещении суммы причиненного ущерба на 49,4 миллиона рублей в солидарном порядке с ответчиков, информирует Rostov.ru.

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