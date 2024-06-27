27 июня 2024, 06:11

Начальник районного угрозыска арестован в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель отделения угрозыска в Каякентском районе Дагестана арестован по делу о вымогательстве взятки у местного жителя. 

Сотрудник правоохранительных органов проходит по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий. Решение о его аресте принял 26 июня Советский райсуд Махачкалы. 

По информации пресс-службы суда, начальник отделения уголовного розыска ОМВД по Каякентскому району Дагестана в марте 2023 года незаконно удерживал вместе с некими сообщниками местного жителя, требуя у него деньги под угрозой возбуждения дела о мошенничестве. 

"Угрожая наличием у них компрометирующих материалов о незаконной деятельности в сфере газопотребления и привлечением к уголовной ответственности, злоумышленники получили от потерпевшего взятку в размере 250 тысяч рублей”, - цитирует информацию суда "Интерфакс-Юг". 

Обвиняемый отстранен от должности, отмечается в публикации. Данные других фигурантов дела в ней не уточняются, информации об их аресте нет.

"Кавказский узел" писал также, что следователи в Дагестане проверяют информацию о причастности сотрудников полиции к крупному хищению нефтепродуктов в Ногайском районе. В мае по этому делу были задержаны девять человек. 

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Примечание:

"Журналист Магомедов разочарован решением суда по своему иску к силовикам", "Арестованы еще восемь фигурантов дела о хищениях в "Дагэнерго", "Глава сельхозкооператива вызван на допрос после обысков в Минсельхозе Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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