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21:35, 23 ноября 2024

Бездомный заподозрен в осквернении мемориала в Дербенте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали бездомного жителя Дербента Уружбека Магомедова за осквернение мемориала "Скорбящая мать".

Уголовное дело возбудили по факту осквернения мемориала "Скорбящая мать" в Дербенте,  сообщил руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.

"Гражданину 62 года, он ведет бездомный образ жизни. Его часто видели пьяным и в неадекватном состоянии на улицах города. Неоднократно доставлялся в отдел полиции. Сейчас Уружбек Магомедов находится в ОМВД по городу Дербенту, где на него возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ", - привело сегодня слова Раджабова ТАСС.

Как следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале Mash Gor, мужчина в дневное время стоял у мемориала "Скорбящая мать", и в непристойной позе грелся у вечного огня.

Мемориал «Скорбящая мать» был открыт после реконструкции парка «Боевой Славы» в канун Дня Победы в 2015 году и посвящен дербентцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает "Сапа Кавказ".

Часть первая статьи 244 Уголовного кодекса России "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", предусматривает до трех месяцев ареста.

"Кавказский узел" писал, что жители Дагестана Магомед Имиев, Арсланбек Алиев, Гусен Алиев и Шамиль Магомедов задержаны за осквернение мемориала "Вечная слава" в Невинномысске. После задержания молодых людей силовики распространили в Telegram видео с их извинениями.  Суд арестовал их.

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Автор: "Кавказский узел"

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