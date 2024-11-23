Бездомный заподозрен в осквернении мемориала в Дербенте

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Силовики задержали бездомного жителя Дербента Уружбека Магомедова за осквернение мемориала "Скорбящая мать".

Уголовное дело возбудили по факту осквернения мемориала "Скорбящая мать" в Дербенте, сообщил руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов.

"Гражданину 62 года, он ведет бездомный образ жизни. Его часто видели пьяным и в неадекватном состоянии на улицах города. Неоднократно доставлялся в отдел полиции. Сейчас Уружбек Магомедов находится в ОМВД по городу Дербенту, где на него возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ", - привело сегодня слова Раджабова ТАСС.

Как следует из видео, которое опубликовано в Telegram-канале Mash Gor, мужчина в дневное время стоял у мемориала "Скорбящая мать", и в непристойной позе грелся у вечного огня.

Мемориал «Скорбящая мать» был открыт после реконструкции парка «Боевой Славы» в канун Дня Победы в 2015 году и посвящен дербентцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает "Сапа Кавказ".

Часть первая статьи 244 Уголовного кодекса России "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", предусматривает до трех месяцев ареста.

"Кавказский узел" писал, что жители Дагестана Магомед Имиев, Арсланбек Алиев, Гусен Алиев и Шамиль Магомедов задержаны за осквернение мемориала "Вечная слава" в Невинномысске. После задержания молодых людей силовики распространили в Telegram видео с их извинениями. Суд арестовал их.

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